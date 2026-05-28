Día del Perro sin Raza: ¿Por qué se celebra este 28 de mayo?

En México, millones de perros viven actualmente en situación de calle, una realidad que cada año vuelve a visibilizarse con la conmemoración del Día del Perro sin Raza, celebrado cada 28 de mayo. Más allá de reconocer a los llamados “lomitos mestizos”, la fecha busca generar conciencia sobre el abandono animal y promover la adopción responsable.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, en el país existen cerca de 28 millones de perros, y alrededor del 70% sobrevive en las calles. A esto se suma otro dato preocupante: según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente 500 mil perros son abandonados cada año en territorio mexicano.

La gran capacidad de adaptación de los perros sin raza

Aunque muchas veces son ignorados frente a perros de raza, los mestizos suelen destacar por características que han desarrollado a partir de su experiencia en entornos urbanos y de supervivencia. Especialistas señalan que los perros que han vivido en la calle tienden a desarrollar una mayor capacidad de adaptación, así como un fuerte instinto de supervivencia.

Esto puede reflejarse en una rápida integración a nuevos hogares, especialmente cuando encuentran estabilidad, alimento y atención constante. Además, diversos entrenadores y veterinarios consideran que muchos perros sin raza suelen responder favorablemente al adiestramiento y establecer vínculos afectivos sólidos con sus cuidadores.

La fecha también busca romper prejuicios alrededor de los perros mestizos, recordando que la adopción no solo representa una oportunidad para mejorar la vida de un animal, sino también una forma de enfrentar el problema de sobrepoblación y abandono que persiste en el país.

En un esfuerzo histórico por promover la adopción y dignificar a los animales callejeros, la PROPAEM reconoció oficialmente este 2026 al Perrito Caramelo Mexicano como una raza representativa de México

Los beneficios ocultos de adoptar un mestizo

Gracias a su diversidad genética, los perros mestizos gozan de gran salud, y son menos propensos a las enfermedades hereditarias, comunes en razas puras. Además tienen mayor agilidad a lo largo de su vida y las veces en que requieran atención médica será por razones específicas.

Detrás de los tiernos cachorros de raza, muchas veces se esconde la explotación animal que hay en los criaderos clandestinos, donde las hembras son obligadas a parir de manera desmedida y los perritos sobreviven en hacinamiento y con pocas medidas de higiene.

Al adoptar a un perrito sin raza, le estarás dando una segunda oportunidad a un ser con un pasado que probablemente fue marcado por el maltrato o el abandono. De igual manera, los perros que han pasado toda su vida en las calles o en refugios, tendrán la posibilidad de encontrar una familia.

TG