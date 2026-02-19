Día del Ejército Mexicano: Hoy 19 de febrero se conmemora su creación en 1913

Cada 19 de febrero se conmemora en el país el Día del Ejército Mexicano, una fecha dedicada a reconocer la labor de las fuerzas armadas en la defensa del territorio, el apoyo a la población en casos de emergencia y su participación en tareas de seguridad y auxilio.

La celebración recuerda la creación del Ejército Mexicano en 1913, cuando Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe, dando origen al Ejército Constitucionalista tras los acontecimientos de la Revolución Mexicana.

Actos oficiales y ceremonias

En distintas regiones del país se realizan ceremonias cívico-militares encabezadas por autoridades federales, estatales y mandos castrenses. Durante estos actos se llevan a cabo honores a la bandera, pase de lista y, en algunos casos, desfiles o demostraciones de capacidad operativa.

En la capital, los eventos suelen desarrollarse en instalaciones militares o en espacios representativos, donde se reconoce la trayectoria de elementos destacados mediante condecoraciones y ascensos.

Reconocimiento a la labor social

Además del carácter histórico, la fecha también sirve para destacar la participación del Ejército en labores de apoyo a la población civil. A través del Plan DN-III-E, se reconoce su intervención en situaciones de desastre natural, como sismos, huracanes e inundaciones, donde brindan auxilio, rescate y distribución de ayuda humanitaria.

Actividades abiertas al público

En algunas entidades se organizan exposiciones militares, exhibición de equipo, demostraciones caninas y actividades informativas para que la ciudadanía conozca de cerca el trabajo que realiza el personal castrense. Estas acciones buscan fortalecer el vínculo entre las fuerzas armadas y la sociedad.

Una fecha de memoria histórica

El Día del Ejército Mexicano no solo conmemora un hecho ocurrido en 1913, sino que también representa un momento para reflexionar sobre el papel que ha desempeñado esta institución en distintos momentos de la historia nacional. Cada 19 de febrero se renueva el reconocimiento a quienes forman parte de esta fuerza armada y a su compromiso con el país.

