Con la proximidad del 2 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Candelaria, en México se renueva una de las prácticas religiosas con mayor arraigo: la presentación del Niño Dios y el acto de vestirlo en casas, templos y espacios comunitarios. Esta costumbre, profundamente ligada a la fe católica, ha sido motivo de reflexión por parte de autoridades eclesiásticas ante la creciente variedad de vestimentas que se alejan de su significado religioso.

En distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad de México, mercados y talleres especializados ofrecen cada año una amplia gama de atuendos para el Niño Dios. Entre los más demandados se encuentran trajes inspirados en superhéroes, personajes de anime como Goku y uniformes de equipos de fútbol, incluido el Club América. Esta tendencia comercial ha generado un debate dentro del ámbito religioso, ya que representantes de la Iglesia católica y expertos en religiosidad popular han señalado que este tipo de vestuario no corresponde al carácter sagrado de la figura y puede interpretarse como una falta de respeto.

Cómo se debe vestir al Niño Dios

La tradición de vestir al Niño Dios se remonta a la época colonial y está asociada al simbolismo de la pureza, la sencillez y la humildad que representa Jesús en su infancia. Por ello, los atuendos considerados tradicionales suelen aludir a figuras religiosas como ángeles, el Niño Doctor de los Pobres, el Sagrado Corazón de Jesús o la representación de distintos santos reconocidos. Desde la perspectiva eclesiástica, optar por indumentarias vinculadas a personajes ficticios o ajenos a la fe implica perder el sentido espiritual de la celebración y trivializar el acto de la presentación.

El crecimiento del mercado en torno a esta costumbre ha impulsado la creatividad de costureras y comerciantes, quienes reconocen que en los últimos años ha aumentado la solicitud de trajes basados en la cultura popular, sobre todo entre familias jóvenes. Sin embargo, líderes religiosos han reiterado en diversos espacios que la creatividad puede expresarse sin dejar de lado el respeto a la identidad y al simbolismo religioso que rodea esta práctica.

La discusión sobre los límites entre la innovación y el respeto en la celebración de la Candelaria involucra no solo a la Iglesia católica, sino también a fieles, artesanos y vendedores. A pesar de la aceptación que tienen los disfraces de personajes televisivos o deportivos, la postura de las autoridades eclesiásticas se mantiene: se exhorta a la comunidad a no convertir la imagen del Niño Dios en un elemento de moda o entretenimiento. Para la Iglesia, esta fecha representa una oportunidad para reforzar las raíces espirituales y preservar el valor cultural y religioso de una de las tradiciones más significativas del catolicismo en México.

