Costco cierra estas fechas de temporada navideña, conoce los horarios

Costco México anunció ajustes especiales en sus operaciones con motivo de la temporada navideña, por lo que algunos días permanecerá cerrado y en otros operará con horarios reducidos. La cadena hizo un llamado a sus socios para que tomen previsiones y organicen con anticipación sus compras y cargas de combustible durante estas fechas clave de fin de año.De acuerdo con la información difundida, las tiendas Costco en el país cerrarán completamente el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero, correspondientes a Navidad y Año Nuevo. En ambas fechas no habrá servicio en tienda ni en otros puntos de atención, por lo que no será posible realizar compras presenciales.En contraste, los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, las tiendas sí abrirán, pero con un horario especial. En estas dos fechas, las sucursales de Costco México atenderán al público de 9:00 a 17:00 horas, es decir, con una jornada más corta de lo habitual.La estación de gasolina de Costco también tendrá modificaciones durante la temporada navideña. El miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre operará de 6:00 a 18:00 horas, permitiendo a los socios cargar combustible antes de los cierres festivos.Sin embargo, al igual que las tiendas, la estación de gasolina permanecerá cerrada el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero. Ante este panorama, Costco México recomienda a sus socios anticipar tanto sus compras como la carga de combustible, a fin de evitar contratiempos durante los días de cierre por Navidad y Año Nuevo.SV