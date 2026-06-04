¿Sientes que el estrés te consume y buscas una salida rápida? Hoy, un curioso truco inunda las redes sociales prometiendo apagar tu ansiedad en menos de un minuto con solo un gesto facial. Descubre si esta tendencia viral es la solución definitiva o un simple mito de internet.

En pleno 2026, la búsqueda de bienestar mental ha convertido a plataformas como TikTok en un catálogo inagotable de remedios caseros. El último fenómeno que ha captado la atención de millones de usuarios propone una solución aparentemente mágica contra el estrés diario.

El reto consiste en abrir la boca y sacar la lengua al máximo durante exactamente 40 segundos. Según los creadores de contenido, este simple acto es capaz de "apagar" el Cortisol, la famosa hormona responsable de mantenernos en un constante estado de alerta.

A simple vista, el ejercicio puede parecer una broma de mal gusto o un gesto ridículo frente a la pantalla. Sin embargo, la viralidad del método ha obligado a la comunidad médica y científica a analizar qué hay de cierto en esta peculiar práctica.

Para entender el origen de este fenómeno, debemos alejarnos de las pantallas y mirar hacia las disciplinas orientales. La técnica no es un invento de los algoritmos modernos, sino una adaptación de una práctica ancestral que ha sobrevivido al paso del tiempo.

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El origen ancestral del truco viral

Este movimiento facial está directamente inspirado en la Simhasana, conocida popularmente como la "postura del león" en el yoga tradicional. En su forma original, el estiramiento se acompaña de una exhalación profunda y sonora para maximizar el alivio.

Los maestros de yoga han utilizado esta postura durante siglos para liberar la tensión acumulada en el rostro, el cuello y la mandíbula. La premisa es que, al relajar físicamente estas zonas, la mente también experimenta una sensación de calma inmediata.

Desde la perspectiva de la neurociencia, el estiramiento consciente de la lengua tiene un impacto real en nuestra anatomía. Al realizar este gesto, se estimulan diversas ramificaciones nerviosas conectadas a zonas clave de nuestro cuerpo que regulan la tranquilidad.

El objetivo principal de esta estimulación es alcanzar el Nervio vago, una estructura fundamental que recorre desde el cerebro hasta el abdomen. Este nervio funciona como el principal canal de comunicación para relajar nuestros órganos vitales tras un episodio de tensión.

Cuando se activa correctamente, este nervio enciende el Sistema nervioso parasimpático, que actúa como el freno de mano del cuerpo. Es el encargado de disminuir el ritmo cardíaco y contrarrestar las señales de peligro que genera el estrés crónico.

El mito del cronómetro exacto

Aunque la base anatómica tiene sentido, los expertos en fisioterapia y medicina deportiva advierten sobre la exageración del método. El principal problema radica en la promesa de un "apagado" automático y milagroso al llegar exactamente al segundo cuarenta.

La ciencia es clara al respecto: el sistema nervioso humano no funciona con un cronómetro tan preciso ni exacto. Los estiramientos estáticos pueden inducir relajación muscular a partir de los 15 o 30 segundos, pero no hay magia neurológica exclusiva en el segundo 40.

Además, los endocrinólogos explican que el Cortisol no se comporta como un interruptor eléctrico que pueda apagarse de golpe. Los niveles de esta hormona en el torrente sanguíneo requieren tiempo y procesos metabólicos complejos para disminuir de forma significativa.

Por lo tanto, la sensación de calma que reportan algunos usuarios no se debe a una caída drástica de la hormona del estrés. En realidad, el alivio proviene de la pausa consciente, la respiración profunda que acompaña al gesto y la relajación muscular facial.

Creer ciegamente en soluciones instantáneas puede ser contraproducente para quienes padecen trastornos de ansiedad severos. Los especialistas recomiendan no sustituir los tratamientos médicos comprobados por tendencias virales de internet, por muy inofensivas que parezcan en un principio.

Alternativas avaladas por la ciencia

Si tu objetivo es estimular el tono vagal de manera efectiva, existen métodos con un respaldo científico mucho más sólido. Estas prácticas han demostrado resultados consistentes en la reducción de la respuesta fisiológica al estrés diario sin falsas promesas.

Para lograr una verdadera calma, los expertos sugieren aplicar una serie de tips rápidos y comprobados en tu rutina. A continuación, te presentamos las mejores alternativas para gestionar la ansiedad de forma natural y segura:

Respiración diafragmática: Inhalar profundamente desde el abdomen ralentiza el ritmo cardíaco de forma efectiva.

Inhalar profundamente desde el abdomen ralentiza el ritmo cardíaco de forma efectiva. Cantar o hacer gárgaras: Estas acciones vibran en la garganta y estimulan directamente las terminaciones del nervio vago.

Estas acciones vibran en la garganta y estimulan directamente las terminaciones del nervio vago. Actividad física regular: El ejercicio constante es el mejor regulador hormonal a largo plazo para combatir la tensión.

Incorporar estos pequeños hábitos en tu rutina diaria puede marcar una diferencia real y palpable en tu bienestar emocional. A diferencia del truco de los 40 segundos, estas acciones construyen una resiliencia duradera frente a las presiones del entorno moderno.

En conclusión, aunque sacar la lengua no representa un riesgo para la salud, tampoco es la cura milagrosa que promete ser. Es simplemente una herramienta de relajación momentánea que ha sido sacada de contexto por la inmediatez y el sensacionalismo de las redes sociales.

La próxima vez que te sientas abrumado, recuerda que el manejo del estrés requiere constancia y hábitos saludables, no solo un cronómetro. Escucha a tu cuerpo, consulta a profesionales de la salud y toma con cautela las promesas virales que suenan demasiado buenas para ser verdad.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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