¿Cómo ser feliz todos los días? Este método te lo enseña

La felicidad es un objetivo para muchos, pero otros cuantos se extravían en el camino. Por eso, los métodos para lograrlo, pueden colaborar como guías para obtener este estado armonioso. Aquí te contamos sobre uno de ellos:

La felicidad sigue siendo uno de los objetivos más preciados de los seres humanos. Definirla con precisión se torna imposible debido a los diferentes significados que adquiere en cada persona y etapa de su vida. "Definir la felicidad es una tarea compleja ya que está en evolución constante y cada ser humano la percibe a su modo", afirma la psiquiatra Ingrid Vargas Huicochea.

Un artículo difundido por la Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SciELO) remarca que si el hombre quiere ser feliz, no debe olvidar que la felicidad es el resultado de una conquista primero sobre él mismo y luego sobre un mundo en el que debe tener en cuenta no solamente las fuerzas naturales, sino también a los demás hombres.

Hábitos para ser feliz

Reflexiones como la señalada se multiplican cuando nos cuestionamos sobre el significado de la felicidad, pero muchos coinciden en que son los hábitos los que acercan a las personas a ese bienestar . Tener buenos hábitos mejora el bienestar emocional, la salud física y mental e incrementa la felicidad, afirman desde el Instituto de Salud para el Bienestar de México.

Es en este punto que queremos compartirte las afirmaciones del experto en hábitos James Clear quien hace referencia a 7 reglas que debemos cumplir los humanos para mejorar la felicidad diaria . Se trata de pequeños cambios que todos podemos aplicar y cuyo impacto será muy positivo para nuestro bienestar.

Clear sentencia que "existen 7 hábitos que tienen una alta tasa de retorno en tu vida" por lo que nos da a conocer cuáles son esos hábitos con los que las personas pueden lograr la felicidad. El experto aclara primero que es fundamental comenzar "ahora" con esos cambios y no "hacer demasiado al principio" porque se trata de un error.

Conoce los 7 hábitos para ser feliz

Dormir más de 8 horas cada día Levantar pesas 3 veces por semana Salir a caminar todos los días Ahorrar al menos el 10 por ciento de sus ingresos Leer todos los días Beber más agua y menos de todo lo demás. Dejar tu teléfono en otra habitación mientras trabajas

OA