Quitar un tinte de cabello que ya no te gusta puede parecer una pesadilla, pero no tiene por qué serlo. Aquí te presentamos los métodos más efectivos para desvanecer ese tono no deseado sin sacrificar la salud de tu fibra capilar.1. Extractor de color: La alternativa suave a la decoloraciónEl extractor de color (o removedor) es un producto diseñado para disolver las moléculas del tinte. A diferencia de la decoloración tradicional, este método:Cómo aplicarlo paso a paso:2. Remedios caseros: Menos daño, más pacienciaSi prefieres opciones naturales, estos métodos son menos agresivos para la cutícula, aunque requieren de varias aplicaciones para ver resultados definitivos:3. El reto del tinte negro: ¿Es posible eliminarlo?El tinte negro es el más difícil de retirar. Los expertos advierten que los removedores pueden tener resultados limitados en tonos tan oscuros.¡Cuidado! Evita mezclas caseras de bicarbonato con agua oxigenada sin supervisión, ya que pueden provocar fragilidad y pérdida de brillo.Prueba de mechón: Antes de aplicarlo en toda la cabeza, haz siempre una prueba en una sección pequeña para medir la resistencia de tu cabello.4. Tips extra: Manchas en la piel y ropaSi el problema no es el cabello, sino los "accidentes" durante la aplicación:Retirar un tinte sin maltratar el cabello exige un equilibrio entre la paciencia y el uso de los productos adecuados. Prioriza siempre la hidratación profunda después de cualquier proceso.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA