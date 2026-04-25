Quitar un tinte de cabello que ya no te gusta puede parecer una pesadilla, pero no tiene por qué serlo. Aquí te presentamos los métodos más efectivos para desvanecer ese tono no deseado sin sacrificar la salud de tu fibra capilar.

1. Extractor de color: La alternativa suave a la decoloración

El extractor de color (o removedor) es un producto diseñado para disolver las moléculas del tinte. A diferencia de la decoloración tradicional, este método:

Puede aclarar hasta tres tonos.

No oxida el cabello con peróxidos fuertes, lo que lo hace menos agresivo.

Cómo aplicarlo paso a paso:

Lava tu cabello solo con shampoo (sin acondicionador) para que la humedad ayude a la acción química.

para que la humedad ayude a la acción química. Protege tu piel : Aplica crema hidratante en la frente y orejas.

: Aplica crema hidratante en la frente y orejas. Mezcla con precisión : Sigue exactamente las instrucciones del empaque.

: Sigue exactamente las instrucciones del empaque. Aplicación estratégica : Divide en mechones finos empezando por la nuca.

: Divide en mechones finos empezando por la nuca. Finaliza con cuidado: Enjuaga con abundante agua tibia, usa un shampoo suave y aplica una mascarilla reparadora intensa.

2. Remedios caseros: Menos daño, más paciencia

Si prefieres opciones naturales, estos métodos son menos agresivos para la cutícula, aunque requieren de varias aplicaciones para ver resultados definitivos:

Bicarbonato con shampoo anticaspa : El bicarbonato actúa arrastrando el pigmento. Mezcla ambos, deja actuar de 5 a 15 minutos y lava normalmente.

: El bicarbonato actúa arrastrando el pigmento. Mezcla ambos, deja actuar de 5 a 15 minutos y lava normalmente. Vinagre blanco : Su acidez ayuda a descomponer el tinte y aporta brillo. Mezcla partes iguales con agua, deja actuar 20 minutos bajo un gorro de baño y enjuaga.

: Su acidez ayuda a descomponer el tinte y aporta brillo. Mezcla partes iguales con agua, deja actuar 20 minutos bajo un gorro de baño y enjuaga. Aceite de oliva caliente: Ideal para nutrir mientras aclaras. Aplícalo de raíces a puntas por 30 minutos. El beneficio es doble: limpieza profunda y nutrición intensa.

3. El reto del tinte negro: ¿Es posible eliminarlo?

El tinte negro es el más difícil de retirar. Los expertos advierten que los removedores pueden tener resultados limitados en tonos tan oscuros.

¡Cuidado! Evita mezclas caseras de bicarbonato con agua oxigenada sin supervisión, ya que pueden provocar fragilidad y pérdida de brillo.

Prueba de mechón: Antes de aplicarlo en toda la cabeza, haz siempre una prueba en una sección pequeña para medir la resistencia de tu cabello.

4. Tips extra: Manchas en la piel y ropa

Si el problema no es el cabello, sino los "accidentes" durante la aplicación:

En la piel : Usa una mezcla de bicarbonato con jabón o un poco de alcohol.

: Usa una mezcla de bicarbonato con jabón o un poco de alcohol. En la ropa: Actúa de inmediato con alcohol o deja la prenda en remojo con agua y vinagre.

Retirar un tinte sin maltratar el cabello exige un equilibrio entre la paciencia y el uso de los productos adecuados. Prioriza siempre la hidratación profunda después de cualquier proceso.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SUN

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