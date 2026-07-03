¿Cómo quitar la cruda? Conoce estos sencillos remedios

Remedios hay, y cada persona jura que su receta para la cruda es la que funciona; uno está tan desesperado por volver en sí, que los prueba todos. Al menos esto es lo que se vive en mañanas como la de hoy, Navidad 2022.

Nosotros quisimos ahorrarte el trabajo y la sobredosis de remedios y por eso te presentamos qué es lo más efectivo para revivir después de una noche de copas, una noche loca.

Cuando bebes mucho, el cuerpo inicia un proceso de metabolización que provoca una serie de malestares necesarios para la liberación de los tóxicos del alcohol.

Lo que provoca que te sientas tan mal al día siguiente de irte de fiesta es tu hígado, ya que está trabajando como loco para que el cuerpo regrese a la normalidad.

Pero tampoco se trata de estar padeciendo el proceso como si fuera penitencia, hay ciertas cosas que puedes hacer para que la situación se vuelva más civilizada y no andar por la vida causando penas.

Come alimentos altos en omega-3

Después del Oktoberfest, los alemanes comen pescado y tras un día de fiesta, los mexicanos van por un Vuelve a la Vida. ¿Cuál es la conexión? Se trata de alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 que ayudan al cuerpo a desinflamarse.

Bebe líquidos

Suena tonto, pero es básico, calma esa sed con líquidos como agua natural o agua de coco, la cual está repleta de potasio y te hará reponerte más rápido. Aunque, claro, lo mejor es usar la ingesta de agua como un método preventivo a la cruda, bebiéndola entre copa y copa.

Toma ibuprofeno

Si te duele mucho la cabeza y sientes que te estallará en cualquier momento, alíviate con ibuprofeno o aspirina, pero aléjate del paracetamol, ya que este hace trabajar de más a tu de por sí sobrecargado hígado. Científicos en Corea descubrieron que sentimos los mismos síntomas al estar crudos que cuando estamos enfermos por una sencilla razón: estamos inflamados, por lo que tomar desinflamatorios no suena una idea tan descabellada.

Consume cafeína

No solo te ayudará a despertarte, también hará que el dolor de cabeza desaparezca. Si lo tuyo es beber té en lugar de café, busca un té verde con jengibre, ya que además de la cafeína, está repleto de antioxidantes y disminuirá de forma natural las nauseas.

Come una sopita

Generaciones de mexicanos que se van por un caldito después de una juerga no han estado equivocados. El consomé de pollo o un caldillo de tomate te ayudan a retener agua y aportarte electrolitos, sodio y potasio. También están los caldos de res, que en muchos estados de la República reconfortan a los crudos.

Confía en el milagroso huevo

Es una proteína con las palabras que más le gustan a los mexicanos: es buena, bonita y barata. Es sin duda el mejor desayuno para el estómago del crudo porque lo digerirá rápidamente y no te caerá pesado.

Un clamato, ¡por amor de Dios!

El jugo de tomate es una bebida repleta de vitamina C, potasio, fósforo y magnesio; esto significa que es muy bueno para desinflamar y reponerte más rápido. Por eso uno de los remedios infalibles contra la cruda son los clamatos, por ser el jugo de tomate uno de sus ingredientes principales.

Consume tragos con comida

Actualmente, la mixología se mueve a terrenos más gastronómicos con la inclusión de distintos ingredientes en sus preparaciones. Las aceitunas ya no son las únicas y más valoradas opciones de la que se valen los bartenders para acompañar sus creaciones.

Muchos son los remedios para aliviar los malestares de la cruda, y siempre habrá quien te diga que el mejor remedio es la abstención. ¿Será?

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