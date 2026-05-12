¿Cómo hacer que tus flores duren más tiempo? 5 tips INFALIBLES y súper fáciles

Un ramo de flores es un regalo clásico y atemporal que denota elegancia. Ya sea en un aniversario, cumpleaños o cualquier fecha especial, un bouquet con flores de temporada siempre será un acierto.

Sin embargo, la belleza de este obsequio es efímera, ya que tiene un corto periodo de vida , pues al pasar de los días se va apagando la frescura de cada pétalo hasta que se marchita por completo.

Afortunadamente, existe una guía de cuidados especiales para prolongar la vida de tus flores que pocos conocen y, a continuación te diremos cómo lograr conservarlas.

¿Cómo evitar que tu ramo de flores se marchite pronto?

Para que tu ramo de flores dure más tiempo, debes seguir una serie de tips antes de colocarlo en un florero:

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Limpia bien el florero y añade una cucharada de azúcar al agua.

Corta el tallo dos centímetros en diagonal con un cuchillo bien afilado para mejorar la absorción del agua (se recomienda a 45 grados de inclinación).

Mantén el agua siempre limpia y fresca. Asegúrate de cambiar cada dos días el agua del florero y en temporada de calor, coloca hielos durante las horas más calurosas del día.

Coloca tus flores en un lugar donde haya sombra, lejos de las ventanas y los rayos del sol.

Retirar las hojas que queden debajo del nivel de agua para evitar malos olores.

Cabe mencionar que floristas expertos aseguran que el truco para mantener el agua de las flores libre de bacterias es agregar dos cucharaditas de vinagre blanco por litro de agua.

JM