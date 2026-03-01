La piel seca puede representar una batalla molesta a la hora de realizar una rutina de belleza y cuidado de la piel diaria. La humectación es un paso muy importante que no debe tomarse a la ligera, pues, con el paso del tiempo la resequedad y la falta de una barrera protectora puede pasar factura.

Por ello, las mascarillas faciales naturales suelen ser una herramienta fácil, asequible y efectiva para recuperar el brillo, la suavidad y el aspecto saludable de nuestra piel, revitalizando el rostro y reconstruyendo la barrera cutánea que suele lastimarse con factores climáticos externos como el frío.

Por su parte, el uso de ingredientes naturales frescos disminuye el contacto de componentes químicos agresivos con la piel y puede ser una alternativa de fácil acceso. De esta manera, el portal de moda, belleza y tendencias GLAMOUR México y Latinoamérica ofrece 3 mascarillas faciales naturales para hidratar la piel.

Mascarilla de aguacate y miel

El aguacate es un potente humectante natural para la piel, rico en ácidos grasos, vitaminas A, D y E, ideales para hidratar, nutrir, suavizar y combatir la sequedad.

La miel, por otro lado, tiene propiedades humectantes que atraen y retienen la humedad; además es rica en enzimas, vitaminas y minerales, lo que ayuda a nutrir, suavizar y reparar profundamente todo tipo de pieles.

Ingredientes:

- 1/2 aguacate maduro

- 1 cucharada de miel orgánica

Preparación:

1. Tritura el aguacate hasta obtener una pasta suave.

2. Mezcla con la miel hasta que los ingredientes se integren completamente entre sí.

3. Aplica la mezcla en el rostro limpio y déjala actuar durante 20 minutos.

4. Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla suave.

Mascarilla de plátano y yogurt

De acuerdo con el portal Medicover Hospitals, el plátano puede actuar como un humectante natural debido a su alto contenido en potasio y aceites naturales que hidratan y suavizan la piel.

El yogur natural, por su parte, contiene ácido láctico, un exfoliante suave que elimina las células muertas y renueva la barrera cutánea.

Ingredientes:

1 plátano maduro

2 cucharadas de yogur natural

Preparación:

1. Machaca el plátano hasta obtener una consistencia cremosa.

2. Agrega el yogur y mezcla bien.

3. Aplica la mascarilla en el rostro y déjala actuar por 15 minutos.

4. Retira con agua tibia y disfruta de una piel radiante.

Mascarilla de aceite de coco y cúrcuma

Según el portal de salud y belleza DRUNI, el aceite de coco es un excelente hidratante, debido a su elevado contenido en ácidos grasos. Además, al ser rico en antioxidantes, protege la piel de los signos de envejecimiento.

Por su parte, la cúrcuma es bueno para hidratar y dar luminosidad, restaurando la suavidad en pieles ásperas o secas.

Ingredientes:

1 cucharada de aceite de coco virgen

1/2 cucharada de cúrcuma en polvo

Preparación:

1. Mezcla el aceite de coco con la cúrcuma hasta obtener una pasta homogénea.

2. Aplica la mascarilla en el rostro limpio, evitando el área de los ojos.

3. Déjala actuar durante 15 minutos.

4. Enjuaga con agua tibia y seca suavemente.

Las mascarillas faciales ofrecen distintos beneficios dependiendo de su tipo y finalidad. De acuerdo con el portal naturista Herbalife y el sitio web de belleza de L'Oreal París, los principales beneficios tienen que ver con:

- La hidratación y la humectación de la piel.

- La limpieza y el mejoramiento de los poros.

- La eliminación de exceso de grasa e impurezas.

- El apoyo para reducir los visibles signos de envejecimiento como la aparición de arrugas y manchas.

- El mejoramiento de la textura y luminosidad.

Además, las mascarillas ofrecen un rato agradable y relajante, transformando el proceso de cuidar tu piel en una experiencia de reflexión y descanso.

EE