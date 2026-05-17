Cobra y Cascabel: Desde Sonora a tu mesa

Cobra y Cascabel es de esos restaurantes sabrosos que se antojan. Enclavado en la zona más bonita de la Col. Moderna, justo a un costado del teatro Jaime Torres Bodet, en una calle cerrada. Su arquitectura es sobria y tiene su embrujo, no tanto en su comedor sino en su terraza, que está a la sombra de un gran árbol.

Con desayunos, comidas y cenas, este lugar tiene mucho encanto y, al ver una carta breve, sabes que hay poco de dónde escoger y facilita la toma de decisión, pero también transmite que lo que hacen, lo hacen muy bien.

No son principiantes, ya que Hugo, o como le gusta ser llamado por sus amigos, “Toro”, tiene como socios a Almacén de Botellas (reseña #257 de abril 2025), este gran lugar en Av. Hidalgo donde puedes ir a disfrutar una de las mejores hamburguesas de la ciudad.

Por lo que sus recetas y platillos son de lo más delicioso.

En compañía de mi Dany, nos fuimos el domingo pasado a comer buscando algo nuevo, pero yendo a la segura, ya que había investigado un poco del lugar y hasta sabía qué platillos pedir.

En mesa te reciben con salsas: sagrada, una de chile serrano y otra de aceite para que disfrutes tus platillos acompañados con un buen picor. Y una de tomate, sin peligro alguno, que la verdad no probé.

Iniciamos con un Filiberto ($245). Creo que es el platillo que los puso en el mapa; se trata de su versión de un philly cheese steak, este famoso, llamémoslo, lonche. En un buen bolillo, le hacen una apertura a todo lo largo por la parte superior y untan unos buenos frijoles para luego atiborrar con láminas de ribeye, cebolla caramelizada con mucho oficio y terminan con verde para dar el gatazo y unas rodajas de chicharrón de jalapeño. Para grandes apetitos, una combinación saladulce que te gustará sin duda y sí, hay que tener una servilleta en mano.

Seguimos con unos frijoles con veneno ($195), que son imperdibles. Y que, a diferencia de los norteños (Monterrey), éstos llevan la carne deshebrada y no en trozos, además de que no vienen revueltos, sino acompañados. Esto es: en la base del plato, unos buenos frijoles enrojecidos con chiles y, en el centro, coronando, un muy buen puño de esta carne de cerdo con un adobo muy presente, muy bien sazonado, justo para taquear y disfrutar.

No podíamos dejar pasar el antojo de unas lorenzas ($195). Son dos tostaditas (tortillas olvidadas en comal) con una base de mezcla de quesos muy bien fundido (casi chorreando), a la que le añaden discada, este guiso tradicional que lleva de todo. Aquí le ponen cerdo, tocino, salchicha, vegetales y salsa de tomate, y se deja a que se reduzca y conozcan los sabores. Un platillo singular, con mucha personalidad, que copetean con una buena porción de mousse de aguacate.

Larga vida, Cobra y Cascabel.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Cobra y Cascabel

Comida: 4.5

Lugar: 5

Servicio: 5

D: Av España 2019, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.

H: Martes a domingos de 9:30 am A 11:30 pm; domingos cierran a las 9:00 pm.

@cobraycascabel