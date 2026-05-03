Si tienes un tatuaje o planeas hacerte uno pronto, esta información podría cambiar tu perspectiva hoy mismo. Un reciente estudio científico ha encendido las alarmas al vincular la tinta en la piel con un mayor riesgo de cáncer, obligándonos a cuestionar la seguridad de estos populares diseños corporales.

¿Qué descubrieron exactamente los expertos sobre esta enfermedad?

La Universidad de Lund, una prestigiosa institución académica y científica ubicada en Suecia, lideró recientemente una exhaustiva investigación epidemiológica a gran escala para comprender a fondo los efectos a largo plazo que la tinta tiene en el cuerpo humano.

Liderados por la reconocida epidemióloga Christel Nielsen, los científicos analizaron minuciosamente los historiales médicos de miles de pacientes durante varios años y descubrieron que las personas tatuadas tienen un 21 % más de probabilidades de desarrollar linfoma.

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Este tipo específico de cáncer afecta directamente al sistema linfático, una red de vasos y ganglios que resulta vital para que nuestro organismo pueda combatir infecciones, filtrar toxinas y prevenir diversas enfermedades diarias.

Los reveladores resultados, publicados durante el año 2024 en la prestigiosa revista médica eClinicalMedicine, mostraron que este riesgo oncológico es significativamente mayor durante los primeros dos años inmediatamente posteriores a la realización del tatuaje.

¿Cómo y por qué afecta la tinta a nuestro organismo?

Cuando una aguja perfora la epidermis para depositar el color, el cuerpo identifica de inmediato la tinta como un agente extraño, lo que desencadena una respuesta inmunológica constante que no se detiene con la cicatrización.

Las partículas microscópicas de pigmento no se quedan estáticas en el brazo o la pierna; viajan a través del torrente sanguíneo y el fluido linfático hasta alojarse de forma permanente en los ganglios linfáticos.

Esta acumulación de sustancias químicas provoca una inflamación crónica de bajo grado en el interior del cuerpo, un factor de riesgo que los médicos oncólogos asocian estrechamente con el desarrollo de tumores malignos a largo plazo.

Curiosamente, los investigadores notaron que el tamaño del diseño no parece ser el factor determinante en esta patología, ya que incluso los tatuajes más pequeños generan esta misma reacción inflamatoria perjudicial en el sistema inmunológico.

Tips rápidos y medidas preventivas para cuidar tu salud si decides tatuarte

Investiga el local: Acude siempre a estudios de tatuajes altamente certificados que utilicen tintas homologadas, de alta calidad y estrictamente libres de metales pesados o químicos tóxicos para minimizar cualquier reacción adversa grave en tu piel.

Observa tus ganglios: Presta mucha atención a cualquier inflamación inusual, molestia o bulto persistente en zonas clave como el cuello, las axilas o las ingles, y consulta a tu médico de confianza de inmediato para un chequeo preventivo.

Protege tu piel: Evita la exposición solar directa y prolongada sobre el tatuaje, ya que los fuertes rayos ultravioleta pueden degradar los pigmentos y liberar toxinas peligrosas al torrente sanguíneo con el paso del tiempo.

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El impacto global y el futuro de la regulación sanitaria

En la actualidad, las estadísticas indican que casi un tercio de la población mundial luce al menos un tatuaje, convirtiendo este reciente hallazgo médico en un tema de salud pública global que requiere atención urgente por parte de las autoridades sanitarias.

Aunque los investigadores europeos aclaran que este descubrimiento no es motivo para entrar en pánico masivo ni arrepentirse, sí subrayan la necesidad imperativa de exigir regulaciones gubernamentales mucho más estrictas para los fabricantes internacionales de tintas cosméticas.

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