Muchas personas notan que su cabello parece crecer más rápido durante los meses de calor, pero la explicación podría estar relacionada con cambios en la circulación y la actividad del cuerpo. Aunque no todos lo perciben igual, especialistas en dermatología llevan años estudiando cómo el verano influye en el crecimiento capilar.

¿El cabello realmente crece más rápido en verano?

La idea de que el cabello crece más en verano no es solo un mito popular. Diversos especialistas en dermatología y salud capilar han observado que durante las temporadas cálidas el crecimiento del cabello puede acelerarse ligeramente.

Esto ocurre porque el calor favorece la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Cuando aumenta el flujo de sangre, los folículos pilosos reciben más oxígeno y nutrientes, factores importantes para el crecimiento capilar.

Aunque el cambio no suele ser drástico, muchas personas sí perciben diferencias entre verano e invierno. Conceptos como folículo piloso, queratina, cuero cabelludo, circulación sanguínea y salud capilar suelen relacionarse con este fenómeno.

Instituciones como la American Academy of Dermatology han explicado que el cabello atraviesa ciclos naturales de crecimiento, caída y reposo, y que factores ambientales también pueden influir en ellos.

El calor y la luz solar sí pueden influir

Durante el verano, las personas suelen pasar más tiempo al aire libre, exponerse al sol y mantenerse físicamente activas. Todo esto puede estimular la circulación general del cuerpo.

Además, algunos especialistas señalan que la exposición moderada al sol favorece la producción de vitamina D, relacionada con distintas funciones del organismo, incluido el ciclo capilar.

Sin embargo, el exceso de radiación UV también puede afectar negativamente al cabello. La exposición prolongada al sol puede resecar la fibra capilar y debilitar el cuero cabelludo.Por eso, aunque el crecimiento pueda aumentar ligeramente, el cabello también necesita más cuidados durante esta temporada.

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¿Cuánto crece realmente el cabello?

En promedio, el cabello humano crece entre uno y un centímetro y medio por mes. Factores como genética, edad, alimentación, hormonas y salud general influyen directamente en la velocidad de crecimiento. El verano podría aportar una pequeña aceleración temporal, pero no transforma por completo el ritmo natural del cabello.

Expertos en tricología explican que cada persona responde de manera diferente. Mientras algunos notan crecimiento más rápido, otros perciben únicamente cambios en el volumen o textura debido a la humedad. Aunque el calor puede favorecer la circulación, el verano también trae factores que dañan el cabello si no existe cuidado adecuado.

Entre los principales enemigos del cabello en verano destacan:

Exceso de sol

Agua salada del mar

Cloro de albercas

Uso frecuente de herramientas de calor

Deshidratación

Señales de que el verano está afectando tu cabello

No todo cambio relacionado con el clima significa crecimiento saludable. Algunos síntomas pueden indicar daño capilar.

Presta atención si aparecen:

Puntas abiertas

Caída excesiva

Resequedad

Frizz constante

Irritación en el cuero cabelludo

Especialistas recomiendan hidratarse adecuadamente y evitar exposición solar prolongada sin protección, especialmente en lugares con temperaturas extremas.

¿Qué hábitos ayudan al crecimiento capilar?

Aunque la temporada influye ligeramente, los expertos coinciden en que los hábitos diarios tienen mucho más impacto que el clima. Tips rápidos para cuidar el cabello en verano: mantener una alimentación equilibrada, consumir suficiente agua, evitar químicos agresivos, usar protector capilar con filtro UV, no abusar de planchas o secadoras y cortar puntas dañadas regularmente.

Alimentos ricos en proteínas, hierro y biotina también suelen asociarse con mejor salud capilar.

El ciclo natural del cabello cambia todo el año

El cabello no crece exactamente igual durante todas las estaciones. Estudios relacionados con la biología capilar indican que existen variaciones naturales a lo largo del año.

En algunos casos, la caída puede aumentar durante otoño, mientras que en primavera y verano ciertos folículos permanecen más tiempo en fase de crecimiento.

Esto explica por qué muchas personas sienten que su cabello luce más abundante o crece más rápido durante meses cálidos.

La idea de que el cabello crece más rápido en verano tiene una base relacionada con la circulación sanguínea, la actividad corporal y ciertos factores ambientales. Sin embargo, el cambio suele ser moderado y depende de cada organismo.

Más allá de la estación del año, dermatólogos insisten en que la salud capilar depende principalmente de hábitos constantes y cuidados adecuados.

Con la llegada de temperaturas altas en distintos países, el tema vuelve a despertar interés entre quienes buscan mantener un cabello fuerte, saludable y protegido frente al sol.

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