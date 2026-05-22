El exceso de potasio en sangre puede desarrollarse sin señales evidentes y convertirse en un riesgo serio para el corazón. Fatiga, debilidad muscular o palpitaciones que parecen inofensivas podrían estar relacionadas con un desequilibrio conocido como hiperpotasemia, una condición que suele detectarse demasiado tarde.

¿Qué es la hiperpotasemia y por qué puede ser peligrosa?

El potasio es un mineral esencial para el funcionamiento del cuerpo. Participa en procesos clave como la actividad muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco. Sin embargo, cuando sus niveles aumentan más de lo normal en la sangre, aparece la llamada hiperpotasemia.

Este problema puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente en pacientes con enfermedades renales, diabetes o padecimientos cardiovasculares. Instituciones como la Mayo Clinic y la American Heart Association han advertido que el exceso de potasio puede alterar el funcionamiento eléctrico del corazón.

Lo preocupante es que muchas veces la condición avanza de manera silenciosa. Algunas personas no presentan síntomas claros hasta que el desequilibrio ya representa una emergencia médica.

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Los síntomas más comunes que suelen ignorarse

Uno de los principales problemas de la hiperpotasemia es que sus señales pueden confundirse con cansancio cotidiano, estrés o problemas menores de salud.

Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Debilidad muscular

Sensación constante de fatiga

Hormigueo o entumecimiento

Náuseas

Palpitaciones o latidos irregulares

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

En casos severos, el exceso de potasio puede provocar arritmias peligrosas e incluso paro cardíaco.

Especialistas en nefrología y cardiología suelen detectar esta condición mediante análisis de sangre y estudios como el electrocardiograma. Por ello, médicos recomiendan no ignorar señales persistentes, especialmente en personas con antecedentes de enfermedad renal.

¿Quiénes tienen más riesgo de desarrollar exceso de potasio?

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La hiperpotasemia puede aparecer por distintas causas, pero existen grupos con mayor riesgo.

Personas con enfermedad renal crónica tienen dificultades para eliminar el potasio sobrante a través de la orina. Cuando los riñones dejan de funcionar correctamente, el mineral comienza a acumularse en el organismo.

También se relaciona con padecimientos como:

Diabetes

Hipertensión arterial

Insuficiencia cardíaca

Deshidratación severa

Además, algunos medicamentos pueden elevar los niveles de potasio. Entre ellos destacan ciertos tratamientos para la presión arterial, enfermedades cardíacas y problemas renales. Conceptos médicos como electrolitos, función renal, arritmia cardíaca, electrocardiograma e insuficiencia renal suelen aparecer vinculados a esta condición, ya que forman parte del proceso de diagnóstico y control.

¿Cómo se detecta el exceso de potasio en sangre?

La manera más común de detectar la hiperpotasemia es mediante estudios clínicos. Un análisis sanguíneo puede revelar si los niveles de potasio están fuera de rango. En muchos casos, el hallazgo ocurre durante chequeos rutinarios o revisiones médicas relacionadas con otros padecimientos.

Cuando el potasio alcanza niveles peligrosos, los médicos también utilizan un electrocardiograma para identificar alteraciones en el ritmo cardíaco. El diagnóstico temprano es importante porque algunos síntomas aparecen hasta fases avanzadas. Por eso, especialistas insisten en que personas con enfermedad renal o diabetes mantengan vigilancia médica constante.

Señales de alerta que no conviene minimizar

Aunque el cuerpo puede tolerar pequeñas variaciones de potasio, ciertos síntomas requieren atención inmediata.

Busca ayuda médica si aparecen: Palpitaciones repentinas, dolor de pecho, dificultad para respirar, debilidad intensa, desmayos o mareos frecuentes. Estos signos podrían indicar que el corazón ya está siendo afectado por el desequilibrio de electrolitos.

La alimentación también influye

El potasio está presente en numerosos alimentos considerados saludables, como plátano, aguacate, espinaca, jitomate y papa. Sin embargo, las personas con problemas renales deben controlar su consumo bajo supervisión médica. El objetivo no es eliminar alimentos sin orientación profesional, sino evitar acumulaciones peligrosas.

Médicos y nutriólogos suelen recomendar dietas adaptadas según el estado de salud de cada paciente.

¿Por qué el tema importa hoy?

La hiperpotasemia sigue siendo una condición poco conocida pese a que puede convertirse en una emergencia médica silenciosa. Muchas personas normalizan síntomas como cansancio, debilidad o palpitaciones sin imaginar que podrían estar relacionados con un exceso de potasio en sangre.

Con el aumento de enfermedades como la diabetes, hipertensión e insuficiencia renal en distintos países, especialistas consideran clave hablar sobre prevención, monitoreo y diagnóstico oportuno.

Reconocer las señales y acudir a revisión médica puede marcar la diferencia antes de que aparezcan complicaciones graves.

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