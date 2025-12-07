Bernos: Un buen concepto para disfrutar

La vida te da oportunidades y regalos, y hace unos días tuve la dicha de acudir con unos amigos a Bernos, a conocer y disfrutar y compartir el pan, para ponernos al día con la vida. Así pues, y encarrerados con el inicio de estas fechas decembrinas, que prometen agendas llenas, nos quedamos de ver en este nuevo restaurante que queda en calle São Paulo, justo frente al centro gastronómico del mismo nombre, sobre esta hermosa calle empedrada.

El lugar es sobrio, con una decoración mediterránea de colores claros; es un gran salón/terraza, ya que todo es abierto y da a la calle, con instalaciones de primera.

De los mismos dueños de Palo Alto (reseña 221 de junio 2024), este restaurante -que queda en Av. Montevideo y del que disfruté su pizza con cama de aguacate- mantiene esa misma línea de calidad.

Pues bien, al ser un grupo de cinco, pedimos al centro para poder probar y disfrutar de todo, y te digo que nos fue muy bien.

Iniciamos con carpaccio de res ($389). Lo preparan con una carne prime, que cortan finamente directo del filete en rebanadora para tener una uniformidad en todas sus piezas. Una vez emplatadas, les dan un splash de limón y aceite de oliva extra virgen, y dan un serpentín con un aderezo ligero de ajo; coronan con una lluvia de alcaparras, un puñito de arúgula fresca y lajas de parmesano. Acompañan con pan rústico de masa madre. Una entrada muy fresca y una carne muy marmoleada, de gran calidad.

Seguimos disfrutando la tarde con un crudo di mare e polpo fritto ($299). Esta es una entrada fría también, y es como un ceviche, podríamos llamarlo. En un plato hondo, con cubos de pescado crudo cocido en limón, lo acompañan con chicharrón de pulpo en una chutama (este caldillo que dejan a manera de salsa, pues), de inspiración asiática, con un dejo cítrico muy sabroso. Se elabora con un poco de cebolla en pluma, hojas de menta, cilantro y unos kisses de mousse de aguacate. El juego de texturas es formidable en boca: su sabor tiene personalidad y una sedosidad marcada.

Seguimos con un corte, New York prime ($1,199), son 500 g. La verdad es que casi nunca pido un corte fuera de un restaurante que no sea un steakhouse, ya que la burra no era arisca, pues. Pero traíamos ganas de carne y se nos hizo fácil pedirlo. La pieza estaba madurada en seco por 28 días; esto le dio una concentración extraordinaria en su sabor. La pieza, con un sellado excelso y un término “al punto” magnífico. La verdad es que me sorprendió. Digno de volver por él.

Por último, y remembrando al restaurante madrileño Ten Con Ten, probamos el risotto trufado ($389). En su punto el arroz arborio (aquí sí es arroz; en Madrid lo hacen con pasta orzo), lo acompañan con pork belly acabado en josper, que le da un terminado muy suave. El plato es aromático y delicioso. Larga vida, Bernos.

¡Sé feliz!

Toma nota

Bernos

D: São Paulo 2377, Providencia, Guadalajara, Jalisco.

H: Lunes a sábado de 1:00 p. m. a 1:30 a. m.; domingos cierran a las 10:00 p. m.

IG @bernos.mx

T: 3316709051.