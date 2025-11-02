Domingo, 02 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

El orden correcto para retirar el altar de muertos después del 2 de noviembre

Retirar el altar de muertos no significa poner fin al recuerdo, sino cerrar con respeto el encuentro espiritual con quienes ya partieron

Por: El Informador

El ritual no termina el 2 de noviembre, sino que se completa cuando la familia despide a las almas y prepara el corazón para recibirlas nuevamente el próximo año. CANVA

El ritual no termina el 2 de noviembre, sino que se completa cuando la familia despide a las almas y prepara el corazón para recibirlas nuevamente el próximo año. CANVA

En México, el Día de Muertos es una de las tradiciones más queridas y profundas, donde las familias preparan altares llenos de color, aroma y simbolismo para recibir a las almas de sus seres queridos. Sin embargo, una vez que el 1 y 2 de noviembre han pasado, surge una pregunta importante: ¿cómo y cuándo se debe retirar correctamente el altar?
Este proceso, lejos de ser un simple desmontaje, también forma parte del ritual, pues representa la despedida y el cierre del encuentro espiritual con los difuntos.

LEE: Celebran el Día de Muertos en la Velada Calaveritas de Zapopan

¿Cuándo se debe retirar el altar?

De acuerdo con la tradición, las almas permanecen en los hogares hasta la madrugada del 3 de noviembre, momento en que regresan al más allá. Por ello, los expertos en cultura popular sugieren esperar hasta el 3 o 4 de noviembre para comenzar a quitar la ofrenda, dando tiempo a que los espíritus “emprendan su camino de regreso”.

Paso 1: Agradecer y despedir a las almas

Antes de mover cualquier elemento, se recomienda **agradecer a los difuntos por su visita**. Algunas familias encienden una última vela, rezan o expresan unas palabras de cariño para despedirlos. Este gesto simbólico honra el propósito del altar y cierra el ciclo espiritual del Día de Muertos con respeto y gratitud.

Paso 2: Apagar las velas con cuidado

El siguiente paso es **apagar las velas o cirios**, que representan la luz que guió a las almas hacia el hogar. Es importante no soplarlas, sino apagarlas con los dedos o con una herramienta especial, como muestra de respeto. Este acto simboliza el final del tiempo de visita de los difuntos.

Paso 3: Retirar las flores y los elementos naturales

Las flores de cempasúchil, que sirvieron para marcar el camino y adornar el altar, deben retirarse con cuidado. Pueden colocarse en una maceta, compostarse o devolverse a la tierra como ofrenda natural.
También se deben quitar las hojas, ramas o elementos naturales que adornaban el altar, asegurándose de no desecharlos de manera descuidada.

Paso 4: Quitar los alimentos y bebidas

Los alimentos, pan de muerto, frutas y bebidas que formaban parte de la ofrenda ya cumplieron su función espiritual. La tradición dice que las almas han absorbido su esencia, por lo que su sabor y energía cambian.
Algunas personas optan por compartirlos con la familia o con animales, mientras que otras prefieren desecharlos con respeto, nunca a la basura sin intención simbólica.

Paso 5: Guardar las fotografías y objetos personales

Una vez retirados los elementos naturales y comestibles, llega el momento de guardar las fotografías, imágenes religiosas y objetos personales que representaban a cada ser querido. Se deben limpiar y guardar en un lugar especial, listos para el siguiente año.
También es buen momento para limpiar copas, platos, manteles o adornos que formaban parte del altar.

Paso 6: Desmontar los niveles y limpiar el espacio

Por último, se pueden desarmar los niveles del altar ya sean dos, tres o siete y limpiar el área donde estuvo colocado. Este acto simboliza el retorno a la vida cotidiana y el cierre del ciclo ritual. Limpiar el espacio con incienso o copal puede servir como una forma de purificación y agradecimiento final.

Un acto de cierre y renovación

Retirar el altar de muertos no significa poner fin al recuerdo, sino cerrar con respeto el encuentro espiritual con quienes ya partieron. Este proceso, realizado con calma y gratitud, reafirma la importancia del amor, la memoria y la continuidad de la vida.

De esta manera, el ritual no termina el 2 de noviembre, sino que se completa cuando la familia despide a las almas y prepara el corazón para recibirlas nuevamente el próximo año.

LEE: ¿Cuánto cuesta el pan de muerto en el Costco?

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones