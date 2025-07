¡Unas micheladas! Infalibles remedios tapatíos para "curarse" de las crudas

Después de una noche de fiesta, de tragos y de música, de baile y cánticos de vida y de desamor, al día siguiente se amanece con las consecuencias de la felicidad o el dolor desbordado, traducidos en la resaca, o la temible "cruda". Un malestar que duele en todo el cuerpo, cuando se despierta como si la cabeza estuviese rodeada por un alambre de púas, y la luz del sol se siente como astillas dentro de los ojos.

No es el fin del mundo, y menos si se encuentra en Guadalajara: pocos lugares tienen una cultura tan rica en remedios culinarios contra la resaca como en la Perla Tapatía. Haciendo uso de ingredientes primigenios como el chile y el limón -e incluso del mismo alcohol-, la capital de Jalisco no solo es famosa por su tequila y mariachi, sino también por su gastronomía capaz de levantar hasta los muertos. De modo que si la noche cobró factura y el día inició con el tormento de la cruda, a continuación algunos de los remedios tapatíos más tradicionales, ideales para los de aquí y los de todas partes, pero que son infalibles de la casa.

Torta ahogada

Emblema de Guadalajara, la torta ahogada es una bomba de sabor que combina pan birote salado relleno de carnitas de cerdo -y otras variedades-, sumergido en salsa de jitomate y, con el toque infalible de chile en desmesuradas cantidades para sudar los alcoholes añejados en la sangre. Su mezcla de carbohidratos, proteína y salsa caliente ayuda a estabilizar el estómago y rehidratar el cuerpo. Muchos juran que el sudor que provoca la salsa picante ayuda a "sacar la cruda". Acompañada de una "Coca" bien helada, o de una cerveza escarchada, la torta ahogada es uno de los platillos más buscados por los locales después de una noche de copas.

Michelada

Veneno mata veneno. Aunque es famosa en todo México, la michelada tiene un lugar especial en la rutina tapatía de recuperación. Se trata de una cerveza preparada con limón, sal, salsas picantes, jugo Maggi o clamato, llegando a la experimentación con camarones, gomas, chamoy, y chile en polvo, y servida en vasos y recipientes de todas formas, tamaños y colores. Refrescante, salada y ligeramente picante, no se sabe a ciencia cierta si ayuda a rehidratar y a calmar el estómago, y aunque no es exactamente un remedio médico, la michelada es un clásico cultural para quien necesita "nivelarse" después de una noche intensa.

Carne en su jugo

Este platillo típico de Guadalajara consiste en carne de res cocida en su propio jugo, acompañada de frijoles de la olla, tocino, cebolla, cilantro y rábanos. Su sabor profundo, su caldo caliente y su alto contenido proteico lo convierten en un platillo ideal para recuperar energía, combatir el malestar estomacal y volver a la vida. Muchos tapatíos consideran que no hay mejor desayuno y comida post-fiesta que un buen plato de carne en su jugo bien servido.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Birria

La birria, tradicionalmente hecha de chivo o res, es un estofado especiado cocido lentamente hasta lograr una textura suave y un sabor profundo. Servida con tortillas calientes y limón -y de nuevo, grandes cantidades de chile- la birria es conocida como uno de los mejores remedios para la resaca en Jalisco. El caldo caliente, junto con las especias y la proteína, ayuda a rehidratar el cuerpo, calmar el estómago y reponer fuerzas. En muchas familias tapatías, la birria es la protagonista de los domingos después de una noche de fiesta.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tejuino

Esta bebida fermentada a base de maíz es una joya tapatía poco conocida fuera de la región. Se sirve fría, con sal, limón y, en muchos casos, una bola de nieve de limón que le da un contraste delicioso. Aunque contiene una ligera fermentación (y por lo tanto un pequeño grado de alcohol), el tejuino es refrescante, hidratante y suave con el estómago. Su origen prehispánico y su popularidad en tianguis y en esquinas y calles de la ciudad lo convierten en un remedio tradicional y efectivo.

CORTESÍA / Gobierno de Guadalajara

Un ritual tapatío contra la cruda

Más allá del simple alivio físico, estos alimentos representan una parte importante de la cultura tapatía. Comer una torta ahogada en la calle, pedir carne en su jugo en un restaurante tradicional o refrescarse con un tejuino en un carrito en cualquier parte, no es solo parte del tratamiento, sino una experiencia que conecta con el corazón de Guadalajara. No hay mal que la comida no cure.

¿Qué causa la resaca y cómo curarla rápidamente?

La resaca es un conjunto de síntomas físicos y mentales que aparecen después del consumo excesivo de alcohol. Se manifiesta algunas horas después de haber bebido y puede prolongarse durante todo el día siguiente, dependiendo de la cantidad de alcohol ingerido y de la capacidad del cuerpo para procesarlo. Una de las principales causas de la resaca es la deshidratación. El alcohol actúa como diurético, lo que significa que hace que el cuerpo elimine líquidos a través de la orina con mayor rapidez. Esto provoca una pérdida de agua y electrolitos que se traduce en síntomas como dolor de cabeza, boca seca, sed intensa y fatiga. Además, el alcohol irrita el revestimiento del estómago, lo que puede causar náuseas, vómito o acidez.

Para aliviar la resaca, lo más importante es rehidratarse. Beber suficiente agua o sueros orales ayuda a recuperar líquidos y electrolitos perdidos. También es útil consumir alimentos ligeros y fáciles de digerir, como pan tostado, arroz o plátanos, que ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y reponer minerales como el potasio. El descanso es otro factor fundamental. Dormir lo suficiente permite que el cuerpo se recupere y reduzca la intensidad de los síntomas.

Aunque no existe una cura mágica, la resaca se puede prevenir en gran medida. Comer antes de beber, mantenerse hidratado durante la ingesta de alcohol, evitar mezclas azucaradas o energéticas, y conocer los propios límites son medidas eficaces para evitar o reducir sus efectos. Beber con responsabilidad y cuidar el cuerpo es clave para disfrutar sin sufrir las consecuencias al día siguiente.

Con información de National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo).

MF