Tu atracción por personas tóxicas tiene explicación científica (y no es tu culpa)

Seguro has oído la frase "me gustan los chicos malos" o conoces a alguien que siempre se enamora de personas problemáticas. Lo cierto es que sentir atracción por personas con rasgos narcisistas o psicopáticos no es tan raro como parece. De hecho, la ciencia ya ha empezado a explicar por qué sucede.

Aunque estos rasgos suelen tener mala fama —falta de empatía, manipulación, necesidad constante de atención—, algunos estudios sugieren que pueden resultar irresistibles... al menos a corto plazo.

¿Qué tienen las personas “malas” que nos enloquece?

Antes de juzgar nuestras elecciones románticas, conviene entender de qué estamos hablando.

Un narcisista suele mostrar una autoestima inflada, necesita admiración constante y tiende a ignorar los sentimientos ajenos. Un psicópata, por su parte, puede parecer encantador, pero carece de empatía, actúa impulsivamente y manipula sin culpa.

Y aunque todo esto suene como una bandera roja gigante, hay algo en ellos que, al menos de entrada, genera atracción. ¿Por qué? La respuesta está en lo que los psicólogos llaman la “Tríada Oscura”: tres rasgos de personalidad —narcisismo, maquiavelismo y psicopatía— que, aunque problemáticos, pueden ser vistos como atractivos y carismáticos, sobre todo al comienzo de una relación.

¿Estamos programados para ignorar las señales de alerta?

Un estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences encontró que las personas con rasgos de la Tríada Oscura suelen parecer más atractivas, seguras y encantadoras. Según el profesor Qi Wu, de la Universidad Normal de Hunan, estas personas incluso inspiran más confianza al primer contacto… a pesar de su historial emocional cuestionable.

Lo que pasa, según el psicólogo Alex Jones, es que estas personas saben cómo manejar su lenguaje corporal y apariencia para destacar. Son hábiles en proyectar seguridad, misterio y liderazgo, cualidades que muchos perciben como irresistibles. A veces, incluso su imprevisibilidad puede resultar emocionante.

La misma investigación muestra que, cuando se elimina el factor físico, las personas con bajos niveles de la Tríada Oscura resultan más atractivas a largo plazo. Es decir, lo que nos seduce al principio puede volverse una carga emocional con el tiempo.

Según la psicología, solemos sentirnos atraídos por cualidades de carisma, misterio, desafío y buena imagen personal.

El problema surge cuando confundimos estos atributos con señales de estabilidad o afecto. Detrás de una personalidad seductora, puede esconderse alguien que no respeta los límites emocionales o que ejerce control y manipulación. La atracción por los “chicos malos” no es un defecto ni un destino inevitable. Lo importante es detectar las señales de alerta a tiempo:

Relaciones que van demasiado rápido

Conductas celosas o controladoras

Falta de responsabilidad emocional

Desprecio por los sentimientos del otro

Como advierte el psicólogo clínico Ramani Durvasula, “el verdadero riesgo aparece cuando el encanto inicial nos impide ver lo que hay detrás”.

La clave está en el autoconocimiento y la inteligencia emocional.

Con información de Sumédico

AO