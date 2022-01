Tres claves para aprender a ahorrar

¿Cuántos años llevas deseando ahorrar y hasta hoy no lo has podido cumplir? Para que este 2022 lo inicies con el pie derecho en el tema del ahorro, te compartimos tres claves para que el cochinito comience a engordar:



1. Elabora tu presupuesto. Tener sobre papel tus ingresos, tus gastos fijos mensuales que son indispensables (renta, servicios, transporte, despensa, deudas etc.), y lo que destinas a tus gustos, te dará una visibilidad más clara de cómo estás manejando tu dinero y en qué parte podrías recortar gastos para destinarlos ahorrar.

Planear tus gastos es la mejor decisión / Photo by Stil on Unsplash



2. Antes de gastar, ahorra. Es muy común que antes de echarle dinero al cochinito, primero gastemos en cosas que queremos cuando debería ser a la inversa. Nos podemos dejar llevar cuando tenemos el dinero en nuestras manos, por eso es importante que antes de gastar en productos o servicios que no son indispensables o que no necesitas, pongas prioridad en ahorrar, destinando un monto semanal, quincenal o mensual a este objetivo y te vuelvas estricto con ello. Después de separar el monto destinado al ahorro y guardarlo muy bien, con lo que reste ahora sí, puedes darte un pequeño gusto.

Gustos o vacaciones deben elegirse en el momento adecuado / Photo by Stil on Unsplash



3. Separa tus cuentas. Podría parecer complicado o alocado tener dos cuentas bancarias, pero en realidad es una forma en la que puedes tener muy bien separados tus gastos y evitar tocar tus ahorros. En una cuenta tendrás únicamente lo de tus gastos que ya mencionamos, de esta forma tendrás que ser cuidadoso con los movimientos que hagas. En tu otra cuenta, tendrás tu ahorro el cual incluso, podría estar en una cuenta de inversión generándote más dinero. También hay varias opciones de inversión con bajo riesgo y que te ayudarán para que tu dinero no pierda su valor con el tiempo.

Evita tocar tus ahorros / Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Destina un monto semanal, quincenal o mensual para depositar a una cuenta que no sea para tus gastos diarios, así no tendrás la tentación de tomarlo.

Uno de los grandes retos de cada año es que aprendamos a ahorrar y esto se vuelva un hábito que mantengamos a lo largo de nuestra vida. La cultura del ahorro no sólo incluye guardar dinero, sino saber cómo utilizarlo y aprovecharlo a tu favor para solventar gastos no previstos o planear un buen retiro laboral.



Cabe mencionar que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) tiene en su sitio Web las Calculadoras de Ahorro y Retiro, que te permitirán estimar, bajo ciertos supuestos, cuál podría ser tu pensión o ahorro al finalizar tu vida laboral. Si eres un(a) trabajador(a) que cotiza en el IMSS, el ISSSTE o un(a) trabajador(a) independiente, te invitamos a hacer tu propio cálculo para tomar acciones para tu futuro.



Con información de Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com

