¿Te puede dar diabetes por un coraje o un susto? Esto dicen los expertos

Seguramente has escuchado decir a tu familia, tíos o vecinos que es malo pasar enojos, sustos o impresiones muy fuertes porque puedes volverte diabético . Sin embargo, es importante saber qué dice la ciencia y los especialistas de la salud al respecto.

La diabetes es una enfermedad que provoca que el nivel de glucosa en la sangre se vuelva demasiado alto. Esto sucede debido a que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Al fallar la producción de insulina, la glucosa no logra entrar a las células de manera adecuada y se quedan niveles muy elevados de ella en la sangre.

Existen varios factores que pueden causar el desarrollo de diabetes tipo 2, como el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, la resistencia a la insulina y factores genéticos. No obstante, ¿es verdad que un coraje muy fuerte o un susto te puede disparar la diabetes? Esto dicen los expertos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes, se trata de un mito falso. La diabetes es una enfermedad relacionada con problemas en el metabolismo, pero se trata de un padecimiento gradual.

Esto quiere decir que la diabetes se desarrolla de manera lenta y progresiva a lo largo del tiempo. Esta enfermedad puede pasar desapercibida en las primeras etapas, ya que en muchas personas no hay síntomas visibles al principio. Sin embargo, incluso cuando no tienes síntomas, tu cuerpo ya puede estar teniendo dificultades para procesar la glucosa de manera eficiente.

El estrés emocional (como el enojo, el miedo o la sorpresa) pueden afectar aún más los niveles de glucosa en la sangre. Cuando experimentas emociones intensas, el cuerpo produce hormonas como la adrenalina, que actúa en contra de la insulina y puede hacer que los niveles de glucosa aumenten repentinamente.

Entonces, no es que el enojo o el estrés sean la causa directa de la diabetes, sino que pueden desencadenar un aumento repentino en los niveles de glucosa en una persona que ya tiene problemas para regularlos.

En resumen, un susto o un coraje NO hará que te dé diabetes si te encuentras sano, pero sí puede elevar los niveles de glucosa y hacer más evidente el diagnóstico en caso de que ya presentaras síntomas de la enfermedad.

Si sospechas que puedes padecer diabetes, es importante que consultes a un profesional de la salud para que te recomiende el tratamiento más adecuado para ti. Del mismo modo, si eres población de riesgo para desarrollar la enfermedad, existen ciertas medidas y cambios en tu forma de vida para evitar o retrasar el padecimiento de la diabetes tipo 2.

CM