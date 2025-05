¿Te pintas el pelo? Estos son los riesgos de usar tinte

Para muchos, las canas se vuelven una confrontación respecto al paso del tiempo por eso buscan ocultarlas con tinte, pero esta es una práctica que también realizan las personas que desean un look específico. No obstante, teñir el cabello puede ser algo no tan bueno y te contamos por qué.

¿Cuáles son los riesgos de usar tinte para el cabello?

De acuerdo con el portal de la organización Ecancer, el uso prolongado y frecuente de tintes -especialmente los de tonos oscuros- incrementa el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer , como el de vejiga y el linfoma no Hodgkin.

Aunque estos productos han mejorado su composición química con el tiempo, todavía existen riesgos potenciales asociados a su uso desmedido .

Además, no realizar una prueba de alergia previa o no seguir las instrucciones del fabricante puede causar reacciones adversas inmediatas con síntomas como el enrojecimiento, ardor, hinchazón o pérdida de cabello.

Y a largo plazo, el tinte puede provocar la sensibilidad permanente de la piel, dermatitis crónica e incluso daño en el cuero cabelludo.

¿Qué personas no pueden usar tinte para el cabello?

Entre los grupos de personas que deberían evitar el uso de tintes para cabello se encuentran:

Menores de 16 años : La piel joven es más sensible y susceptible a reacciones alérgicas severas. Además, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor de la Unión Europea recomienda evitar el uso de tintes permanentes para este grupo de personas debido al riesgo de sensibilización cutánea.

Personas alérgicas : La parafenilendiamina (PPD), común en los tintes oscuros, es un alérgeno que puede provocar dermatitis por contacto.

Personas con enfermedades del cuero cabelludo : Condiciones como la psoriasis, eczema o heridas abiertas pueden empeorar con el uso de tintes.

Pacientes inmunocomprometidos : El uso de productos químicos fuertes podría representar un riesgo adicional para quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados.

Mujeres embarazadas : Se recomienda precaución con el uso de tintes para cabello, especialmente durante el primer trimestre debido a la posibilidad de absorción cutánea de químicos.

