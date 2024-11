En este año 2024 Hello Kitty celebro 50 años, dándonos colaboraciones con distintas marcas de ropa, tiendas, comercios, etc. todo esto para poder adquirir de alguna manera más sencilla algún producto de este personaje, si te quedaste con ganas de algún articulo o quieres adquirir alguno nuevo en Suburbia hay varios que puedes comprar.

Artículos en Suburbia de Hello Kitty

Hay demasiado artículos, en la página web de Suburbia nos muestra un resultado aproximadamente de casi 400 artículos, entre los que puedes escoger productos para las más pequeñas hasta las personas adultas, puedes encontrar desde ropa, accesorios, maquillaje, peluches, juguetes hasta bicicletas.

¿Puedo encontrar alguna oferta?

Si, algunos de los descuentos que puedes encontrar son los siguientes:

50% de descuento: puedes encontrar un funko POP! de Hello Kitty, pero si también te gustan los personajes de sanrio encontrarás un peluche de cinnamoroll y un funko de pochacco con este descuento.

puedes encontrar un funko POP! de Hello Kitty, pero si también te gustan los personajes de sanrio encontrarás un peluche de cinnamoroll y un funko de pochacco con este descuento. 40% de descuento: paleta de sombras y funda para iPhone 15 Pro Max.

paleta de sombras y funda para iPhone 15 Pro Max. 30% de descuento: variedad de fundas para iPhone, paleta de sombras, set de mochilas, mameluco y peluches.

variedad de fundas para iPhone, paleta de sombras, set de mochilas, mameluco y peluches. 20% de descuento: en esta parte podrás encontrar los productos anteriores junto termos, llaveros, pantuflas, etc. la ventaja es que puedes encontrar varios personajes de sanrio.

Estos son solo algunos de los productos que puedes encontrar, la página de Suburbia tiene la ventaja que puedes buscar los productos que quieras por categoría, escogiendo entre marcas, precios, tipo de producto etc. así que no dejes la oportunidad de comprar tus productos favoritos de Hello Kitty en las tienda departamentales físicas de Suburbia o en su tienda en línea.

