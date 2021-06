Sinónimo de un buen desayuno

Con una terraza que invita a la plática y a la relajación, café Sinónimo está enclavado en la Americana en la esquina de Av. la Paz y Juan Ruiz de Alarcón, en una casa con un patio al frente lleno de vegetación y que pronto se llena de bullicio y movimiento. Llegamos a las 9:00 am, justo cuando abrieron y ya estaba todo listo. A veces me ha tocado llegar a algún restaurante a la hora de apertura y tardan en poner algunas cosas en orden y atenderte. Aquí no fue así, de inmediato nos ofrecieron de tomar, opté por café que llegó recién hecho de máquina y pregunté sobre los platillos más vendidos del lugar y me comentaron que el toast de aguacate, los chilaquiles y el burrito. Y pues bien, eso fue lo que ordenamos.

Iniciamos con el toast de aguacate $90 al que pedí añadieran un par de tiras de tocino $20 que venía muy crujiente. El platillo en sí estaba delicioso. Soy un fan de esta preparación y muy seguido lo pido, creo que este es mi favorito por mucho. El aguacate (no guacamole) está bien machacado y le añaden un poco de limón nada más y lo montan en la rebanada de pan, le agregan arúgula, jitomates cherry en mitades, ceniza de chile, queso feta y una vinagreta muy ligera. Mi único comentario es que el pan tenía unos cuatro centímetros de ancho y era casi imposible morderlo sin quedar como payaso pero verde, por lo que cortamos pedazos pequeños y así nos lo fuimos comiendo. Mi recomendación es que cuando lo pidan comenten que venga de uno o dos centímetros de ancho, algo así para que tengan esa experiencia religiosa completa.

Los chilaquiles $80 los pedimos mixtos: verdes y rojos, y les añadimos chicharrón prensado de pancita $25 que era un poco más carnoso de lo normal. Lo sirven en plato hondo con muy buen colorido, y es que la comida entra primero por los ojos. Tenía muchas líneas de crema y queso fresco espolvoreado, se acompañaba con unas ramitas de cilantro y dos panes. La salsa roja a base de chile ancho, morita y guajillo y la verde con un poco de serrano. Ambos de muy buen sabor y de un tamaño adecuado los totopos, duraron crujientes hasta el final. Ninguna salsa tenía picor alto.

Por último, el burrito Sonora $120 es de buen tamaño, no un “súper llenón” o esos que llaman percherones, a la machaca le adicionan papa y no está tan aceitosa como a veces la machaca suelen prepararla, está muy bien balanceada, se acompaña de una salsita roja y aguacate machacado, del mismo del toast; es decir, no es guacamole con cebolla y jitomate.

En general, Sinónimo es un keeper y un buen candidato a volver. Esta vez acudí de negocios, pero la próxima vez lo haré en familia.

¡Sé feliz!

Toma nota

Sinónimo

D. Av. de la Paz 2350, Col Americana, Guadalajara.

H. Toda la semana, excepto los martes, de 9:00 am a 4:00 pm.

Comida: 4

Lugar: 5

Ambiente: 4