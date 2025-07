Si eres "cool" aquí, lo serás en todos lados; este estudio lo confirma

El término cool está de moda y, a pesar de las diferencias culturales, los rasgos de personalidad y los valores que se atribuyen a quienes describimos con esa palabra son sorprendentemente similares en todo el mundo.

Esa es la conclusión de un estudio realizado con más de 4 mil 200 personas de doce países de todos los continentes, encabezado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y publicado en la revista Journal of Experimental Psychology: General. La investigación incluyó participantes de Alemania, Australia, Corea del Sur, Chile, China (tanto continental como Hong Kong), España, Estados Unidos, India, México, Nigeria, Sudáfrica y Turquía.

Las personas calificadas como cool se perciben, en general, como más extrovertidas, hedonistas, poderosas, aventureras, abiertas y autónomas. Se trata de “un patrón estable en todos los países, lo que sugiere que el significado de cool se ha cristalizado en un conjunto similar de valores y rasgos a nivel global”, señala el estudio.

Las palabras más comunes para expresar que algo o alguien es cool varían según el país: bacán en Chile, chido o padre en México, y guay en España. Sin embargo, el uso del término en inglés es cada vez más frecuente.

A pesar de las importantes diferencias culturales, los participantes coincidieron, en general, en su descripción de lo que significa ser cool. Al equipo, que también incluyó investigadores de las universidades de Arizona y Georgia, les sorprendió "mucho" esa coincidencia.

“Dado lo distintas que son las culturas, esperábamos que la idea de lo cool variara entre países. Sorprende que lo que se considera cool en España sea prácticamente lo mismo en China, India, Australia, Estados Unidos y otros países”, destacó Pezzuti.

A medida que las industrias de la moda, la música y el cine se expanden globalmente, el significado de cool “se ha cristalizado en un conjunto similar de valores y rasgos en todo el planeta” y se ha vuelto “más comercial”, señala el artículo.

El equipo se centró en el término cool porque algunos lo relacionan con la confianza y el dominio; otros, con la rebeldía. Y hay quienes opinan que se ha diluido tanto que hoy simplemente significa "caer bien", explicó Pezzuti. Por eso, el objetivo fue ir “más allá de las opiniones y obtener respuestas reales”. Además, añadió, “ser cool —o querer serlo— tiene un gran impacto en las personas y la sociedad. Es importante entender qué significa realmente”.

A los participantes se les pidió pensar en alguien que consideraran guay, no guay, bueno o no bueno, y luego evaluaron la personalidad y los valores de esa persona. El estudio también analizó las diferencias entre ser cool y ser bueno, ya que esta última categoría abarca una amplia gama de significados positivos, más allá de un rasgo específico. Comprender en qué se diferencia cool de bueno puede ayudar a entender qué hace que alguien o algo sea claramente cool, y no simplemente positivo en general.

“Para que alguien sea considerado buena onda, normalmente tiene que ser simpático o admirable, lo que lo asemeja a las personas buenas” , afirmó Caleb Warren, de la Universidad de Arizona. Sin embargo, añadió, las personas cool “suelen tener otros rasgos que no se consideran necesariamente buenos en un sentido moral, como ser hedonistas y poderosas”.

Las personas consideradas buenas, en cambio, eran percibidas como más conformistas, tradicionales, seguras, cálidas, agradables, universalistas, concienzudas y tranquilas.

Aunque el estudio no analiza directamente cómo ha evolucionado el término cool a lo largo del tiempo, el equipo tiene algunas hipótesis al respecto, según explicó Pezzuti.

“Nuestra teoría sostiene que las personas cool cumplen una función social: innovan y generan cambios culturales positivos. Aunque lo que se considera cool ha cambiado con las décadas, diría que la base se ha mantenido”.

Algunos señalan que el término comenzó a usarse entre músicos de jazz para describir a quienes tocaban con una estética particular, recordó el investigador. “Lo interesante es que esos músicos fueron justamente los que innovaron el estilo del cool jazz”.

Las características que “probablemente los hacían cool —como ser independientes, abiertos, hedonistas, aventureros y con cierto poder— son las mismas que identificamos en nuestros experimentos”, concluyó.

