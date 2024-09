Señales de que estás en una relación sana, según la psicología

En los últimos tiempos, el concepto de "relación sana" se ha hecho popular en las redes sociales. Con el propósito de tener una vida mental más saludable, las personas en una relación se encuentran en la búsqueda de construir lazos sólidos, sin embargo, muchas veces la idea de alcanzar una relación "perfecta" resulta abrumadora.

De acuerdo con la psicóloga Vianney Dorantes, hablar de una relación de pareja "sana" puede dar la impresión de que existen relaciones perfectas, sin embargo, eso no es verdad. Experimentar peleas o desacuerdos entre los miembros no es un indicativo de que una relación es sana o no, de acuerdo con la experta, la principal característica de un lazo saludable es la disposición para resolver los conflictos, atendiendo las posibles debilidades.

En este sentido, Vianney Dorantes establece los puntos a considerar para saber si tu relación de pareja es sana.

Características de una relación de pareja sana

Una relación de pareja debe potenciar la posibilidad de enriquecer la vida del noviazgo o matrimonio, además de fomentar el bienestar de los individuos. Las relaciones siempre están compuestas de malos y buenos momentos, pero si no llega a cumplir la mayor parte de las siguientes características, lo más probable es que un ajuste sea necesario.

Se cuida la relación

Las relaciones no se construyen solas, hay que trabajar en ellas. La principal característica de una relación sana es mostrar interés por el lazo y atender a las dificultades que se puedan presentar con el fin de resolverlas.

Pasan tiempo de calidad juntos

El deseo de pasar tiempo con la persona amada debe surgir de la comodidad y el bienestar que le genera naturalmente su compañía. Claro que existen responsabilidades de la vida cotidiana, como el trabajo o los estudios, sin embargo, negarse a pasar tiempo unidos no es una buena señal en la relación.

Tienen comunicación adecuada

La comunicación es una de las claves más importantes para construir lazos saludables. Aunque en muchas ocasiones este proceso es difícil, pues se tocan fibras sensibles del ser, la especialista recomienda adaptar una posición de escucha sin interrumpir a la otra persona mientras habla, para después resumir los puntos más importantes. De esta forma, las discusiones pueden ser más llevaderas.

Aprenden a convivir con sus diferencias

Al tratarse de individuos distintos, las diferencias entre parejas son recurrentes, lo que en ocasiones puede generar peleas. Pero lo ideal en una relación sana es conocer la perspectiva del otro y mostrar tolerancia. No siempre tienen que estar de acuerdo.

No esperas que tu pareja cambie

Por supuesto que hay excepciones, pues como se señaló anteriormente, las relaciones sanas no surgen por sí solas, sino que se construyen. Sin embargo, no es saludable esperar un cambio drástico de la otra persona.

Confianza

Si no hay motivos suficientes para desconfiar, la terapeuta apunta que se le debe otorgar un total voto de confianza a la pareja.

Honestidad

Para construir la confianza en una relación también es necesaria la honestidad entre las partes.

Respeto

El respeto es una parte esencial del amor , de hecho, sin él no se puede decir que existe. El respeto es una característica que las personas de una relación necesitan para cultivar su seguridad y autoestima.

Con información de R&A Psicólogos.

MB

