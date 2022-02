No sabes qué darle a tu galán en el día de los enamorados? Chécate estas ideas de regalos para hombres.

Estamos a unos días de celebrar San Valentín, una época en donde los momentos, las cenas, las pedidas de mano y los viajes están a la orden del día, pero también los detalles; por eso en Gente Bien Jalisco hemos preparado una lista con los regalos más originales para que consientas a tu enamorado.

La infaltable maquina de afeitar

Un regalo esencial para todo hombre siempre será una maquina de afeitar, no importa la edad que tenga, es algo que jamás va a pasar de moda.

Te recomendamos el modelo Norelco de la marca Philips, que es una de las más vendidas en Amazon, tiene excelentes reseñas y está a un precio muy accesible.

La encuentras aquí con envío gratis: https://amzn.to/3nTeC5U

Un kit único para su estudio o trabajo

Por otra parte, si buscas darle un regalo diferente a los que siempre se suelen dar en esta fecha, te recomendamos el kit de funda, audífonos y mouse de los artistas mexicanos Álex Siordia, Erick Escalante y Mariana Motoko, una colaboración que realizaron con la marca STF que cuenta con excelentes acabados, diseños únicos de la obra de cada artista y están garantizados hasta por un año por cualquier fallo de fabrica; definitivamente un regalo muy TOP.

Los encuentras aquí en sus diferentes combinaciones: https://bit.ly/3FxVv8l con envío gratis.

La mochilita viajera

Si tienes un novio que ama viajar, uno de los mejores regalos que le puedes dar es una mochila, que esté equipada para esos viajes cortos o internacionales.

Te recomendamos el modelo Slate Travel de la marca Cool Capital que cuenta con múltiples compartimentos, tamaño de 17” para laptops, bolsas laterales, asa de viajes, correa pectoral y un tamaño ideal para llevar en aviones sin sobrecosto.

La encuentras aquí con envío gratis a todo el país: https://bit.ly/3fT7Wk3

Cupones de regalo personalizados

Muchas veces no podemos dar los regalos que quisiéramos, ya sea porque no traemos dinero o porque nos gana el tiempo, por eso regalar un cupón de “valido por” es una excelente idea si quieres quedar muy bien y dejar abierta la posibilidad para otro día, como tip puedes usar: viajes, salidas, besos, etc.

Lentes de sol

Finalmente, un regalo que también será un gran acierto es un par de lentes de sol, ya que no solo reflejarán la personalidad de tu chico, sino que siempre se acordará de ti cada vez que salga a la calle.

Puedes encontrar una gran variedad de marcas y precios desde $199 en Mercado Libre, muchos con envío gratis.

Aquí los puedes ver: https://bit.ly/3FZ20QW

