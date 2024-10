De acuerdo con el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles que acompañaron y fueron discípulos de Jesús de Nazaret. Actualmente, es probablemente el santo más venerado de nuestro país.

A San Judas Tadeo se le conoce como el patrón de las causas difíciles, y existen muchos testimonios de personas que han sido auxiliadas en situaciones de crisis, ya sea económica, de salud o de cualquier índole, gracias a su intercesión.

En vida, este santo se caracterizaba por ser muy positivo, por lo que las personas pueden encontrar inspiración y refugio en su historia, recordando siempre que la confianza en Dios nunca debe debilitarse ni desaparecer.

De acuerdo con la tradición cristiana, es indispensable no confundir la autoría de los milagros. Es Dios quien hace los milagros, pero el santo es el que ayuda a interceder, por eso se le pueden pedir favores a él.

Algunas de las cosas más comunes que suelen pedir los devotos es su ayuda para conseguir empleo o ascender en el trabajo. De acuerdo con el devocionario católico, una oración para lograr esto sería:

“San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil consígueme un trabajo en que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida, que lo conserve a pesar de las circunstancias y problemas adversos. Que en él progrese mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerza. Y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual eres pariente y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén.”

Otro de los temas más recurrentes por el que los fieles suelen orar es la salud. El santo es conocido por ayudar a quienes necesitan sanar alguna enfermedad o buscan fortaleza cuando experimentan problemas de salud.

Del mismo modo, también se le puede pedir protección en tiempos de adversidad, así como ayuda para que los aleje del miedo y los acerque más a su fé en Dios. Para esto, se puede utilizar una oración así, según la página del devocionario católico:

“¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda. Te imploro que hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente... (haga aquí su petición), y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.”

