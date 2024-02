El azúcar es uno de los ingredientes favoritos de algunas personas, utilizado para endulzar todo tipo de comidas y bebidas, como los son el café, los pasteles, los churros, entre otras, sin embargo, dejar de consumir el azúcar puede traer grandes beneficios a tu salud y tu cuerpo.

El azúcar es una sustancia de sabor dulce que se encuentra en diversas plantas y existen varios tipos, la más conocida es la de cocina, que es la sacarosa y se extrae de cañas y remolachas.

Mientras que también están los azúcares añadidos, que se encuentran en bebidas como el refresco o el jugo, estas son las que representan un peligro para la salud por sus efectos secundarios.

La diferencia recae en que el azúcar natural se encuentra dentro de los alimentos que contienen vitaminas y minerales importantes para la salud de las personas, en cambio, la versión añadida son calorías vacías que dañan tu cuerpo.

Beneficios de dejar de consumir azúcar

Mejora la salud intestinal

La nutrióloga Jenny Askew al portal de Eat this, not that, señala que el azúcar y los carbohidratos refinados alimentan las bacterias malas del intestino, lo que puede provocar problemas digestivos.

Además, dejar de consumirla puede ayudar a reducir los dolores de cabeza y la inflamación.

Reduce el riesgo de tener cáncer

El sitio especializado en temas de gastronomía, Eat this, not that, detalla que no consumir azúcar puede ayudar a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.

Reduce problemas cardiovasculares

De acuerdo con Web MD, no consumir azúcares añadidos ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en el cuerpo, al mismo tiempo que mejora el estado de salud de tu corazón.

Mejor salud dental

El azúcar es uno de los principales ingredientes por los cuales hay bacterias en los dientes, por lo que dejar de consumirla, especialmente en su versión añadida, mejorará notablemente tu salud dental.

Menor riesgo de tener diabetes

Dejar de consumir azúcares añadidos, dentro de bebidas como el refresco, se asocia con un menor riesgo de padecer diabetes.

Además si no comes azúcar puedes mejorar y tener más control sobre tu peso.

Finalmente, algunos estudios señalan que el azúcar podría ser adictiva, por lo que algunas personas experimentan síntomas de abstinencia y antojos cuando dejan de consumirla de un instante a otro, por lo que es recomendable disminuir su consumo poco a poco.

