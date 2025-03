Si bien aún existen pocos estudios científicos que respalden sus efectos en la salud, algunas investigaciones sugieren que el té de alpiste podría ser beneficioso, especialmente en la reducción de los triglicéridos.

De acuerdo con la revista certificada en medicina, Mejor con Salud, estudios recientes han permitido identificar variedades seguras para el consumo humano, como el alpiste glabro (Phalaris canariensis L.), que se distingue por su tonalidad marrón o amarilla y no contiene esas fibras. Esta variante cuenta con la certificación GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro), lo que permite su uso en la alimentación.

Además, en la medicina tradicional mexicana, las parteras solían recomendar la infusión de alpiste a las mujeres después del parto, ya que se creía que ayudaba a reducir la inflamación y a eliminar toxinas a través de la orina debido a sus propiedades diuréticas e hipolipemiantes.

¿Cuáles son los posibles beneficios del alpiste?

Reducción de los triglicéridos

Según un estudio publicado en Emirates Journal of Food and Agriculture, realizado en ratas, el consumo de té de alpiste combinado con una dieta equilibrada mostró una reducción del 30.08% en los niveles de triglicéridos en sangre. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en el metabolismo del colesterol. Aunque estos hallazgos son prometedores, se requieren más investigaciones en humanos para confirmarlos.

Control de la diabetes

Al parecer, el alpiste favorece una absorción más lenta de los carbohidratos debido a su contenido de péptidos bioactivos. Estas moléculas, compuestas por cadenas de aminoácidos, tienen la capacidad de inhibir ciertas enzimas relacionadas con el desarrollo de la diabetes tipo 2, ayudando a regular los niveles de glucosa en sangre.

Potente efecto antioxidante

De acuerdo con una investigación sobre su infusión, su capacidad antioxidante es comparable a la de la vitamina C. Esto se atribuye principalmente a su contenido de proteínas como prolaminas y gluteninas, además de ciertos péptidos bioactivos. Estas propiedades podrían ayudar a proteger el organismo contra el daño oxidativo, un factor asociado con enfermedades crónicas y neurodegenerativas como el alzhéimer, el párkinson y diversos tipos de cáncer.

Apoyo en la reducción de la presión arterial

Aunque la evidencia proviene principalmente de estudios en animales, se han observado efectos positivos en la regulación de la presión arterial. Un experimento en ratas demostró que la administración de un extracto acuoso de alpiste durante 30 días ayudó a reducir tanto la presión normal como la elevada. No obstante, al suspender su ingesta, los niveles volvieron a subir. Se cree que este efecto se debe a la quinurenina, un compuesto derivado del triptófano que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos.

Si bien estos hallazgos resultan alentadores, es necesario realizar más investigaciones con la infusión de la planta en seres humanos para confirmar su eficacia.

¿Cómo preparar la infusión de alpiste?

Si deseas aprovechar las propiedades del alpiste glabro, la forma más sencilla es preparar una infusión con pocos ingredientes.

Ingredientes

1 o 2 cucharadas de semillas de alpiste glabro (sin sílice).

1 litro de agua.

1 rama de canela (opcional).

Preparación

Lava las semillas bajo un chorro de agua fría para retirar cualquier impureza.

En una cacerola, hierve el agua junto con las semillas y la canela durante 3 minutos.

Retira del fuego, tapa la olla y deja reposar la mezcla por 10 minutos.

Cuela el líquido y sírvelo caliente o frío. Si deseas endulzar la infusión, puedes añadir miel o estevia.

Siempre es recomendable consultar con un especialista antes de incorporarlo de manera habitual a la dieta, especialmente en caso de padecer enfermedades crónicas o estar bajo tratamiento médico.

