Los audífonos se pueden ensuciar fácilmente debido a su uso y a la recolección de bacterias, polvo y suciedad que pueden tener durante el día, si quieres mantenerlos limpios para mejorar su funcionamiento y evitar infecciones en tu oído, aquí te dejamos algunos consejos que te pueden servir.

¿Cómo se pueden limpiar los audífonos?

Antes de empezar con la limpieza, revisa que los audífonos se encuentren apagados y desconectados de cualquier dispositivo , después realiza los siguientes pasos:

Agarra un trapo limpio y seco para limpiar superficialmente los audífonos.

limpio y seco para limpiar superficialmente los audífonos. En zonas más sucias usa un trapo que no suelte pelusas y humedécelo con algún desinfectante.

con algún desinfectante. Si necesitas más precisión, puedes usar un hisopo para limpiar algunas zonas.

para limpiar algunas zonas. Algunos audífonos tienen almohadillas que se pueden retirar, estas las puedes limpiar con un cepillo de cerdas suaves y un poco de agua y jabón, déjalas secar y después ponlas nuevamente en los audífonos.

Al momento de limpiar tus audífonos ten cuidado ante la exposición al agua, recuerda que solo la usarás para humedecer un poco los instrumentos que necesitarás.

También puedes optar por colocar tus audífonos en zonas que no tengan suciedad, por ejemplo, si no cuentan con estuche no los dejes sin protección en tu mochila, ya que puedes dejarlos más expuestos al polvo y la suciedad, es recomendable que adquieras un estuche que los proteja y que puedas limpiar fácilmente.

Recuerda que al mantener tus audífonos limpios no solo aumentas su tiempo de vida útil, si no que se disminuye la probabilidad de tener alguna infección en tus oídos.

