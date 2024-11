Salud: Mitos sobre el metabolismo

El metabolismo es el proceso por el cual el cuerpo transforma el alimento en energía tanto para la persona como para cumplir todas sus funciones biológicas. Con la energía convertida por el metabolismo, nosotros podemos respirar, pensar, mantener una temperatura adecuada, digerir los alimentos y más. El cuerpo necesita usar energía para todo.

¿Qué mitos circulan acerca del metabolismo?

En el libro de texto “Tratado de Endocrinología” en su 14ª edición, los autores de éste nos comparten en conjunto alguno de los mitos más frecuentes del metabolismo y cuál es la realidad, si es verdad o no tanto . Te los resumimos a continuación:

1. El ejercicio acelera el metabolismo incluso después de terminar la rutina

Es cierto que al hacer ejercicio se queman más calorías , especialmente cuando éste eleva el ritmo cardiaco. Cuando es muy intenso, el uso de calorías se prolonga una hora más, pero tras ese tiempo el metabolismo vuelve a su ritmo de descanso natural.

2. Aumentar la masa muscular ayuda a bajar de peso

Formar más músculo sí estimula el metabolismo pero solo en lo mínimo Y si no se usan esos músculos activamente, queman pocas calorías. En realidad, para el metabolismo el mayor trabajo se lo llevan las funciones vitales como el cerebro, corazón, riñones, hígado y pulmones.

3. Comer ciertos alimentos

Algunos alimentos como el té verde, la cafeína y el picante pueden estimular el metabolismo, sin embargo, si la meta es bajar de peso, este estímulo no será suficiente para hacer una diferencia en el peso de la persona.

4. Comidas pequeñas con frecuencia para acelerar el metabolismo

Por desgracia, aún no hay mucha evidencia científica que confirme esto pero, distribuir la comida de tal manera a lo largo del día, podrá evitar que se coma en exceso. Los atletas tienen mejor rendimiento al comer a menudo en pequeña cantidad.

5. Dormir bien por la noche es bueno para el metabolismo

Descansar correctamente no acelera el metabolismo pero no dormir puede hacer que aumente de peso por una parte por la subida de los niveles de cortisol, por otra si al no dormir aumenta su consumo de alimentos (calorías).

6. Al envejecer el metabolismo se ralentiza y subirán de peso

El metabolismo es más lento si dejamos de movernos y mantenernos activos en la vida cotidiana, incluso desde la mediana edad o más jóvenes. Es importante mantenerse en movimiento y comer raciones adecuadas.



