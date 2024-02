Una comida saludable es garantía de salud y esta, desde luego, incluye frutas y verduras que además tienen propiedades que favorecen en el tratamiento de malestares específicos.

La piña es una fruta dulce y refrescante en tiempos de calor, aunque también provee múltiples beneficios por su alta cantidad de nutrientes y antioxidantes, y estos son algunos de los factores positivos que provoca su consumo.

Mejora la digestión

Por su alto contenido de agua y fibra , la piña ayuda a mejorar la digestión y prevenir problemas derivados de ella, como el estreñimiento.

Además, un estudio publicado por US National Library of Medicine National Institutes of Health, demostró que la piña tiene una enzima digestiva conocida como bromelina. Una vez que las moléculas de proteína se descomponen, se absorben más fácilmente a través del intestino delgado.

Esto puede ser especialmente útil para personas con insuficiencia pancreática, una condición en la que el páncreas no puede producir suficientes enzimas digestivas.

Es un alimento diurético

De acuerdo con la International Journal of Nutrition and Food Sciences, la piña es una fruta con una cantidad considerable de agua, lo que la convierte en un alimento diurético .

Tiene propiedades antiinflamatorias

El mismo estudio arma que las piñas frescas aportan bromelina que, aparte de mejorar la digestión, sirve para desinflamar , esto reduce los problemas inflamatorios como la sinusitis aguda, el dolor de garganta, la artritis y la gota.

Te hará sentir satisfecho

La piña tiene un efecto saciante, esto es en parte por su alto contenido de fibra, por lo que si estás en una dieta o simplemente tienes hambre y quieres algo que te haga sentir satisfecho, la piña te ayudará.

Tiene bajo contenido calórico

Su alto aporte de agua hace que el contenido calórico de la piña se vea reducido, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una porción de tres-cuartos de taza de piña picada aporta 60 calorías.

Es rica en vitaminas y minerales

La Universidad de Illinois asegura que la piña es una fruta con "cantidades insignificantes de sodio y grasa", además de ser una buena fuente de vitaminas como la A y la C , también aporta minerales como el potasio y el ácido fólico.

Fuente de antioxidantes

De acuerdo con el Instituto Médico Láser, la piña tiene vitaminas C, B6 y B12, además de minerales que actúan como antioxidantes , esto ayuda a disminuir el efecto de los llamados radicales libres, responsables del envejecimiento.

Con información de SUN

