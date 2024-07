El café es una de las bebidas más apreciadas y consumidas a nivel mundial, famoso por su capacidad para aumentar la energía y mejorar la concentración. Este elixir matutino no solo despierta nuestros sentidos, sino que también es una fuente de placer diario para millones de personas. No obstante, es importante tener en cuenta que no todos los alimentos combinan de manera adecuada con el café. Algunas combinaciones pueden alterar el sabor del café o incluso dificultar la digestión, causando malestar.

Por si no lo sabía, estos son tres tipos de alimentos que no se deben combinar con el café. Conoce todos los motivos detrás.

¿Qué tipos de alimentos son incompatibles con el café?

Alimentos ricos en hierro

Consumir alimentos ricos en hierro, como las lentejas, espinacas y carne roja, junto con el café puede afectar negativamente la absorción de este mineral esencial, según la dietista-nutricionista Ruth García, responsable de Proyectos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (Codinucova). El café contiene compuestos llamados polifenoles, que pueden inhibir la absorción de hierro no hemo (el tipo de hierro que se encuentra en los vegetales y alimentos de origen vegetal). Esto puede ser particularmente problemático para personas que ya tienen deficiencia de hierro o que están en riesgo de desarrollarla, como mujeres embarazadas, niños y vegetarianos.

Para maximizar la absorción de hierro, es recomendable esperar al menos una hora después de consumir alimentos ricos en hierro antes de tomar café.

Comidas picantes

Las comidas picantes y el café no son una buena combinación para tu sistema digestivo. Los alimentos picantes, como los que contienen chile o pimienta, pueden causar irritación en el tracto gastrointestinal. El café, que es ácido y puede estimular la producción de ácido estomacal, puede exacerbar este efecto, provocando malestar digestivo, acidez y en algunos casos, reflujo gastroesofágico. Además, el café puede acelerar el proceso digestivo, lo que puede reducir la absorción de nutrientes esenciales como el hierro y el calcio. Por estas razones, es mejor evitar combinar el café con comidas picantes.

Alimentos grasos

Las comidas grasas, como los alimentos fritos, la comida rápida y las carnes grasosas, pueden causar problemas digestivos cuando se consumen con café. El café estimula la producción de ácido estomacal y puede aumentar la motilidad gastrointestinal, lo que puede llevar a una digestión más rápida, pero menos eficiente de las grasas. Esto puede resultar en molestias digestivas, como hinchazón, gases y diarrea. Además, las grasas requieren más tiempo y esfuerzo para ser digeridas, y la combinación con café puede sobrecargar el sistema digestivo, especialmente en personas con trastornos digestivos como la enfermedad de la vesícula biliar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Productos ultraprocesados pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas

OF