Nejayote Molino es un lugar mágico, un lugar que transporta y te lleva a ese comedor de la abuela en donde vivimos tantas cosas y de donde creamos tantas anécdotas de familia; esas sonrisas que tenemos en silencio, cuando vamos a esos recuerdos dulces, de mesas llenas, de tardes de verano.

Nejayote Molino es nada más y nada menos el hijo pequeño de este gran restaurante lleno de los mejores sabores y creatividad llamado Xokol, para mí; uno de los cinco mejores restaurantes de la ciudad, a cargo de los chefs de la élite tapatía Xrysw Ruelas y Óscar Segundo. Y qué por tener un menú que cambia mes a mes, no he podido reseñar, ya que quizá cuando leyeras la reseña los platillos ya habrán cambiado. Pero si no lo conoces, te estás perdiendo de mucho. Sin duda uno de mis favoritos en la ciudad. Y pues bien, Xrysw y Óscar, quisieron llevar sus sabores a mucho más comensales con una sencilla taquería ubicada en la misma tortillería donde nació Xokol. En la calle Herrera y Cairo 1352, en Santa Tere.

Tiene tres mesas comunales y lugar en barra para atender. Llega temprano que pronto se empieza a hacer una fila de comensales.

Yo fui el sábado temprano, llegué 9:00 a.m., que para mí es temprano siendo sábado pues, y me fue bien, sin fila pero al salir ya había unas 15 personas esperando lugar, aunque la fila avanza rápido al ser tacos. Además, los sábados amplían menú con tacos de carnitas

Con mi querido tocayito Chavo Solerssi, llegamos con mucha expectativa y nos dispusimos a desayunar como Dios manda y aquí te comento lo que yo ordené.

Inicié con un taco de arroz con huevo ($50) si parece increíble que ofrezcan esto, pero es una cocina honesta que transporta. Su maíz y por ende su tortilla es la mejor que haya probado. Esta vez fue de maíz azul, pero puede ser de maíz amarillo, rosa, blanco o azul, según la temporada y existencia, es una verdadera delicia; el arroz bien ejecutado y un huevo encima que te ofrecen, revuelto, estrellado o duro. Yo opté por el duro que venía partido por la mitad. Y su salsita de chile manzano y tomate. Es una cosa muy sencilla, muy normal pero; un elixir en la mente que abre puertas al pasado.

Seguí con taco de chile relleno ($55) también con una cama de ese arroz rojo bien ejecutado, porque bien dicen que para que quede bien un arroz hay que dejarlo que lo haga alguien que sabe. Donde montan una mitad de chile relleno de queso. Bien capeado y con su salsa dulce a base de tomate como debe de ser. Nuevamente navegué por los mares del recuerdo.

Por último, disfruté una tetela con huevo, longaniza y nopal ($100) es este envuelto de tortilla que forma un triángulo, por dentro longaniza y queso bien fundido, por fuera, sobre ella, ensalada de nopal coronada con un huevo estrellado. Un hit de sabores. Tienen muchos platillos más, de los que pronto volveré por ellos. Larga vida Nejayote Molino.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4

Servicio 5

Nejayote Molino

Dirección: Herrera y Cairo 1392, Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco.

Horario: Lunes a sábado de 8:30 am a 1:00 pm.

Instagram: @nejayotemolino

Teléfono: 3312894233.

CT