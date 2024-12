Como ya es bien sabido en México y gran parte de Latinoamérica los remedios caseros son parte de la esencia idiosincrática de cada país, siendo regularmente conocimiento heredado de generación en generación, como parte de estos múltiples conocimientos caseros se encuentra la mezcla de sal y vinagre, cuyo propósito gira entorno a la limpieza y la eliminación de la suciedad.

Pero, ¿qué tan seguro y confiable es esto? Conozcamos la opinión de expertos en el área quienes a través de su conocimiento direccionan esta antigua costumbre para el uso cotidiano de las y los mexicanos quienes a través de los años enseñan estas peculiares “recetas”.

¿Para que sirve mezclar sal y vinagre?

Este tipo de mezcla se utiliza principalmente para la limpieza de superficies, siendo utilizada en espacios que buscan la máxima calidad de limpieza tales como restaurante o establecimientos relacionados al consumo de alimentos, no obstante, también se utiliza para oficinas o espacios de carácter habitacional.

A través del aprendizaje heredado se tiene la creencia que la mezcla de estos dos activos genera un importante proceso de eliminación tanto de bacterias como de cualquier otro agente infeccioso haciendo esta limpieza de manera natural.

Los espacios cotidianos como cocinas son uno de los lugares más intervenidos para la limpieza a través de la sal y el vinagre en combinación. UNSPLASH/Jason Briscoe

¿Qué dicen los expertos sobre mezclar sal con vinagre para la limpieza general?

Aunque la herencia respecto a esta popular receta dicta una coherencia en respuesta a la limpieza, la ciencia tiene un punto de vista contrario a ello, destacando la reacción química propia y natural al combinar estos ingredientes.



En este caso explicado por la directora asociada del departamento de química ubicado en Virginia Tech, Amanda Morris, quien explica que de hecho al combinar la sal con el vinagre se crea un tipo de acido , en este caso el llamado ácido carbónico, también conocido como H2CO3, que al obtener una descomposición se produce una variada cantidad de diferentes sustancias como agua, dióxido, iones de acetato y sodio, químicos que no limpian y por lo tanto no cumpliendo con la eliminación de la suciedad, gérmenes y más. Por lo tanto la sal y el vinagre no producen ningún efecto benéfico respecto a la limpieza del día a día.

Según expertos el vinagre y la sal es ineficiente en la limpieza pese a su uso mayoritariamente aceptado. UNSPLASH/Олександр К/Towfiqu barbhuiya

