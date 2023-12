¿Quiénes no pueden tomar ponche de frutas?, tómalo en cuenta

El ponche de frutas es una bebida que con el paso del tiempo se ha convertido en una tradición gastronómica en México, especialmente durante la temporada navideña en la que se festejan posadas, Navidad y fin de año. Sin embargo, puede resultar perjudicial para la salud de algunas personas que no deberían tomarlo, aquí te decimos la razón.

Aunque el ponche de frutas es una bebida proveniente de la India que fue introducida en Europa, sus ingredientes varían de acuerdo con la región en la que se prepara. En México la receta ha atravesado por una serie de cambios, debido a que se combinaron frutas regionales que dieron como resultado el actual ponche que por lo regular se elabora con caña, ciruela pasa, manzana, canela, tejocote, guayaba y piloncillo, entre otros ingredientes como naranja, flor de jamaica y tamarindo, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Por tratarse de una bebida que contiene varias frutas, el ponche mexicano aporta una gran cantidad de nutrientes benéficos para el cuerpo, ya que las vitaminas A, B, C, el potasio, el calcio y el sodio de la guayaba; sumados al calcio, hierro y minerales del tejocote; al magnesio y zinc de la ciruela; así como las propiedades de la caña, la manzana, la jamaica y los demás ingredientes, contribuyen a nutrir el organismo, de acuerdo con El poder del Consumidor.

A pesar de los beneficios mencionados, es necesario moderar el consumo de ponche de frutas, ya que puede aumentar la glucosa en la sangre, debido a su alto contenido calórico y de azúcares.

Por lo anterior, quienes no deben tomarlo son las personas que tienen problemas de glucosa alta y obesidad.

Por otra parte, aunque el ponche de frutas sea nutritivo y delicioso, además de ser una bebida que se sirve caliente, idónea para la época invernal, se sugiere no agregar azúcar o piloncillo en su preparación, ya que puede endulzarse con las mismas frutas que se usan como ingredientes, pero si se le añade algún endulzante este debe ser en pequeñas cantidades, destacó el sitio El poder del Consumidor.

Asimismo, es importante moderar su consumo a 1 o 2 veces por semana, debido a la gran cantidad de azúcar que contiene, por lo que no debe tomarse diario. Así que, si tienes tu agenda llena de eventos como posadas o quieres calmar el frío de esta temporada, lo recomendable es que no tomes ponche de frutas en exceso y, si perteneces al grupo de personas que no deben consumirlo, es necesario que lo evites por completo.

En resumen, el ponche de frutas es una bebida dulce que ayuda a regular la temperatura corporal durante el invierno y por sus propiedades ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, pero debe tomarse de manera moderada. Aunque, si tienes problemas de glucosa alta, no debes beberlo por el bien de tu salud.

MM