¿Quién es Rei Kawakubo? La diseñadora del relanzamiento de Converse

Rei Kawakubo es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda contemporánea, conocida por su enfoque innovador hacia el diseño —es una de las mayores exponentes del diseño conceptual—.

Fundadora de la icónica marca Comme des Garçons, Kawakubo ha promovido a lo largo de su trayectoria, la fusión de arte, cultura y diseño. Y también ha redefinido la industria a través de colecciones que desafían la convención estética y exploran temas profundos como identidad, androginia y la percepción social.

La colección Converse x PLAY Comme des Garçons lleva la icónica visión de Kawakubo a las calles de todo el mundo. Estos Chuck 70, en tono de lona negra, blanca y caramelo, están adornados con el emblemático corazón rojo de la marca, otorgándoles ese toque distintivo. Un clásico para las calles con la esencia de la reconocida diseñadora nipona.

Características

Bota de edición limitada.

Logotipo icónico de corazón y ojos de Comme des Garçons PLAY.

Confeccionados en lona de alta calidad.

Plantilla de amortiguación OrthoLite para comodidad durante todo el día.

para comodidad durante todo el día. Detalles clásicos, como el logotipo en el talón que rememora su legado de los años 70.

¿Quién es Rei Kawakubo?

Nacida en el año de 1942 en Tokio y en el seno de una familia de clase media, su padre era profesor en la Universidad de Keio y su madre era profesora de inglés. Con una carrera de diseño de moda de más de cinco décadas, su estilo se caracteriza por la calidad de los materiales en sus prendas y sus producciones de moda fuera de lo convencional.

Un dato de color es que el personaje de Edna Moda, de Los Increíbles, se inspiró en Kawakubo.

Tras haberse matriculado en Filosofía, y trabajar en el departamento de publicidad de una empresa textil japonesa, empezó a hacer estilismos y a elaborar sus propias prendas de ropa. No fue hasta inicios de los setenta que creó su primera firma, Comme des Garçons. Una década después, llevó su primer desfile al mercado europeo al presentarse en París.

Actualmente, Comme des Garçons, cuenta con doce líneas de productos y una gama de perfumes. En el 2019, su tienda, Dover Street Market, ubicada en Londres, cumplió su decimoquinto aniversario.

Por otro lado, la exposición Rei Kawakubo/Comme des Garçons.Art of the in-between, llevada a cabo en el Museo Metropolitan de Nueva York (MET), fue la primera dedicada en su totalidad a un diseñador de modas; hecho que no sucedía desde 1983. La misma abarcó alrededor de cuarenta años de moda y vanguardia por parte de Kawakubo.

Cerebral y extremadamente reservada en palabras, Rei Kawakubo desafía las convenciones del mundo de la moda —un claro ejemplo son sus Guerrilla Stores o tiendas efímeras fuera del circuito comercial—. Sus colecciones suelen estar más orientadas hacia la teoría que a la superficialidad de las tendencias. “No necesitas hablar conmigo. Solo tienes que mirar la ropa. Lo que quiero decir está ahí”, ha afirmado alguna vez en entrevistas.

