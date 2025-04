¿Qué tan saludable es tomar refresco light?

Los refrescos light, también conocidos como refrescos dietéticos o sin azúcar, son bebidas que han sustituido el azúcar tradicional por edulcorantes artificiales o naturales, como el aspartame, sucralosa o stevia. Aunque a primera vista parecen una alternativa más saludable frente a los refrescos regulares, su impacto en la salud sigue generando debate.

Los refrescos light contienen edulcorantes artificiales o naturales en lugar de azúcar, lo que reduce significativamente su aporte calórico. Sin embargo, su consumo frecuente ha generado preguntas entre expertos en salud, nutricionistas y consumidores.

A continuación, te contamos los pros, los contras y lo que dice la ciencia sobre estas populares bebidas.

Beneficios de los refrescos light

Menor aporte calórico: Al no contener azúcar, aportan pocas o ninguna caloría, lo cual puede ser útil para personas que buscan perder peso o controlar su ingesta calórica.

No afectan directamente la glucosa: En general, no elevan los niveles de azúcar en sangre, por lo que pueden ser una opción para personas con diabetes, aunque siempre con moderación y bajo supervisión médica.

Riesgos o puntos controvertidos

Cambios en la microbiota intestinal: Algunos estudios sugieren que ciertos edulcorantes artificiales podrían alterar la flora intestinal, lo que podría tener consecuencias metabólicas a largo plazo.

Aumento del apetito: Hay evidencia mixta sobre si los edulcorantes sin calorías estimulan el apetito, lo cual podría llevar a consumir más alimentos en general.

Asociación con riesgos metabólicos: Aunque no hay pruebas concluyentes, se han encontrado asociaciones entre el consumo frecuente de bebidas light y un mayor riesgo de síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estos estudios no demuestran causalidad.

Tomar un refresco light ocasionalmente no representa un gran riesgo para la salud en la mayoría de las personas. No obstante, no debe sustituir al agua como fuente principal de hidratación, ni debe utilizarse como excusa para mantener una dieta poco equilibrada.

Los refrescos light pueden ser una opción útil para reducir la ingesta de azúcar y calorías, pero no son completamente "inocuos". Como con muchos productos en la dieta, la clave está en la moderación y en llevar un estilo de vida saludable en general.

MF