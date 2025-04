¿Qué tan saludable es comer pizza?

La pizza es una de las comidas más fáciles de conseguir y es raro que a alguien no le guste. Es de origen italiano y es considerada comida rápida por su proceso de elaboración, además se cree que es dañina por ciertos ingredientes que tiene pero, ¿en serio es tan mala para nuestro organismo? Se han creado varios mitos acerca de ésta, como que causa obesidad o genera enfermedades mortales como el cáncer, aquí te diremos qué es verdad y qué no de comer pizza .

La pizza no es tan mala como se cree aunque tampoco está considerada dentro de los alimentos más saludables, para que no sea dañina debes considerar un equilibrio nutricional en tu dieta diaria. La experta en nutrición Fernanda Alvarado recomienda que al consumir pizza se trate incluir alguna ensalada para equilibrar la comida.

Sólo tienes que saber con qué ingredientes pedirla como champiñones, chile morrón, aguacate, aceitunas, pollo; trata de evitar los ingredientes con alto nivel de grasas saturadas como salchicha, pepperoni y extra queso.

La harina refinada es la base de la pizza y el principal problema cuando se consume en exceso, ya que provoca fatiga, cansancio, intolerancia al gluten, problemas digestivos y probabilidad de padecer alergias. De acuerdo con Fernanda Alvarado, el consumo excesivo de harinas refinadas -como es el caso de la base de la pizza- puede provocar sobrepeso, alteraciones en la glucosa e incita a comer de más: todo esto combinado puede provocar daños en la salud. Sin embargo, la clave está en el tipo de pizza -sabor- que consumas así como la cantidad.

Una buena alternativa son las pizzas con orégano, pues este condimento combate virus estomacales y -el carvacrol que contiene- ataca las células cancerígenas.

Es importante dejar claro que no está comprobado científicamente que comer pizza cause cáncer, así como tampoco que al comerla se caiga el pelo o cause insuficiencia renal. Asimismo, la experta en nutrición Fernanda Alvarado señala que si se consume una vez por semana está dentro de los parámetros saludables , claro, tomando en cuenta las anteriores recomendaciones y que los días restantes se consuman los alimentos del plato del buen comer.

