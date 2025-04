¿Cómo hacer más saludable el pozole y bajarle calorías?

Comenzaron las vacaciones de Semana Santa y eso representa que muchos mexicanos se quedan en casa y disfrutan de tiempo libre para cocinar y convivir con la familia. Y, desde luego, si se trata de cocinar en México, el pozole está en la mira, aunque sea un tiempo de temperaturas altas. Pero ¿Cómo hacer que este platillo sea nutritivo? Aquí te contamos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sugerido que el consumo de pozole sea con moderación, además de que sea elaborado con ingredientes naturales y con valor nutricional .

"Un plato de pozole de tamaño regular tiene entre 240 o 270 calorías que para una dieta de mil 500 calorías, no significa mucho" , afirmó María de Lourdes Santos Ramírez, nutricionista de la UMF No. 26 del IMSS en CDMX Sur. Agregó que si el platillo es acompañado por tostadas hechas a mano con masa de nixtamal se suman 30 calorías, por lo que si deseas disminuir esta carga calórica, es importante eliminarlas de su consumo .

"La clave para poder disfrutar nuestro pozole de manera idónea es la moderación" , señaló Enrique Lozano, también nutricionista del mismo centro médico.

"Otra de las grandes ventajas que tiene el pozole es que incluye todos los grupos de alimentos: productos de origen animal, cereales enteros, frutas y vegetales" , dijo Lozano. Además, el pozole es un multivitamínico natural al contener vitamina A, C, zinc, cobre, magnesio, entre otros nutrientes.

Acompañar los alimentos con agua de tamarindo o jamaica ayuda a la hidratación, además que tiene alto contenido de vitamina C, y puede tomarse sin restricciones. Lo más recomendable es que la bebida no tenga azúcar. No se sugiere el consumo de refrescos u otras bebidas azucaradas .

OA