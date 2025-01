¿Qué pasa si tomo jugo de zanahoria con betabel todos los días?

Una de las mejores maneras de obtener energía durante todo el día es consumir jugo de zanahoria con betabel, una mezcla que no solo te ayudará a sentirte más activo, sino que también te otorgará un golpe de nutrientes, donde por parte del betabel se incluyen la Vitamina C y B, potasio y magnesio. Por su parte, la zanahoria es rica en vitaminas A y C, fósforo, hierro, yodo y potasio.

Beneficios del jugo de zanahoria con betabel

El jugo de zanahoria con betabel es una mezcla que aprovecha al máximo los nutrientes de ambos ingredientes, debido a que los utiliza crudos. Cuando se ponen a hervir o asar, pierden gran parte de sus propiedades. Así, los beneficios de tomar este jugo todos los días son:

Mejora la salud visual

Funciona como antioxidante y antiinflamatorio

Sirve como prebiótico

Limpia los riñones

Posee efectos diuréticos

Regula la presión arterial

¿Cómo preparar jugo de zanahoria con betabel?

Ingredientes

1 betabel

2 zanahorias

1/2 fruta, por ejemplo, naranja, manzana o piña

1 trozo de jengibre de aproximadamente 2 cm

1 taza de agua natural

Preparación

Lava los ingredientes Pela el betabel, las zanahorias, el jengibre y, en caso de ser necesario, la fruta Mete los trozos en la licuadora o extractos de jugos y agrega el agua natural Mezcla hasta obtener una consistencia homogénea Sin colar, sirve y disfruta.

Para aprovechar mejor sus beneficios, es fundamental tomarlo en las mañanas recién hecho. Este jugo te permite tener cierta versatilidad en tu dieta, pues, sin deshacerte de la zanahoria y el betabel, puedes añadir o sustituir ingredientes frutales a la mezcla.

No te pierdas: Estos son 5 jugos naturales que te ayudan a bajar la presión arterial

MB