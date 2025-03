Eso no cabe en mi corazón: Ana Bárbara responde a las acusaciones de su padre

En medio de la controversia generada por las declaraciones de su familia, Ana Bárbara rompió el silencio y aseguró que está tranquila, restando importancia a lo dicho por su padre, Antero Ugalde. La cantante negó categóricamente haberlo mandado a golpear, como él afirmó en una entrevista con el periodista Javier Ceriani.

"Cancelado y categóricamente lo niego, porque obviamente supe. Eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón, tanta maldad", declaró la intérprete.

Ana Bárbara también reconoció que las palabras de su familia la han lastimado , pero que ha aprendido a sobrellevarlo gracias a la terapia. "Me han dolido tantas cosas en mi vida que ahorita solo tengo palabras para decir las cosas bonitas que tengo. Se los juro por Dios, por mis hijos… Siempre he dicho que soy muy amiga de las terapias y esas me han ayudado para asimilar muchas cosas que no puedo cambiar, pero yo estoy llena de amor", expresó.

Por su parte, don Antero aseguró que ha estado distanciado de su hija por años y reafirmó su versión de los hechos. Mientras tanto, Ana Bárbara continúa enfocada en su carrera y en mantener una mentalidad positiva ante la polémica familiar.

