¿Qué pasa si como papaya en la noche?

La papaya es una fruta suave, jugosa y de un tono verde amarillento, que se transforma en un color anaranjado al madurar, y está llena de pequeñas semillas negras. Su tallo carnoso y esponjoso puede alcanzar hasta los 9 metros de altura y sus hojas, de un verde oscuro y gruesas, pueden medir hasta 80 cm de largo.

La hora correcta para comer papaya ha generado gran curiosidad entre los amantes de esta fruta, pues existe el rumor de que consumirla por las noches se puede aprovechar más su contenido nutricional, sin embargo, de acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética esto es un mito, pues consumir papaya por la noche no aporta más beneficios al organismo.

La nutrióloga entrevistada por el portal Eating Well, Elizabeth Shaw, respalda esta opinión al señalar que: "Para una persona sana promedio, sin ninguna condición médica particular, el orden en que se consumen los alimentos no influye en la forma en que se absorben los nutrientes".

Consumir papaya de noche podría ayudar a conciliar el sueño

Según Medical News la papaya es rica en un componente llamado colina, el cual es esencial para el cuerpo, ya que contribuye a mejorar el sueño. Por lo tanto, consumir esta fruta podría ayudar a conciliar el sueño.

Sin embargo, se necesita más investigación, ya que un estudio publicado en la revista científica Cureus examinó la relación entre el consumo de ciertos alimentos y los patrones de sueño en estudiantes de medicina y se llegó a la conclusión de que la ingesta de papayas se asoció con una calidad de sueño reducida.

¿De qué está compuesta la papaya?

La papaya está compuesta principalmente por agua, hidratos de carbono y papaína, una enzima que facilita la digestión de las proteínas. Es ampliamente conocida por sus beneficios para la salud intestinal, su alto contenido de vitaminas A y C, y sus propiedades curativas.

