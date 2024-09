¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo cerveza todos los días?

La cerveza debe ser la bebida alcohólica de mayor consumo en nuestro país. Su consumo está completamente normalizado, se trate de una reunión, una fiesta o hasta como un "regalo" al final de la jornada laboral, independientemente del día. Incluso, hay personas que aseguran que una cerveza al día puede ser hasta saludable, ¿pero qué tanto hay de cierto en ello?

Como con cualquier bebida alcohólica, varios mitos rodean la chela. Al ser tan popular y tan accesible, la conversación sobre ella se multiplica. Muchos hablan de los beneficios, sin embargo, está claro que en exceso, esta sustancia puede dañar al organismo.

Con lo que respecta al consumo de alcohol en general, se sabe que este afecta a órganos como los riñones, el hígado y el estómago.

En general, se habla de que la ingesta de cerveza debe estar limitada a dos cervezas por día. Sin embargo, si se convierte en un hábito diario, puede que incluso en esa proporción sea dañina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe una cantidad segura o saludable de alcohol; mucho menos si las cifras aumentan.

¿Qué le pasa al cuerpo que toma cerveza todos los días?

Los efectos son variopintos y tienen distintas perspectivas. De acuerdo con el portal Eat this, not that, el consumo de cerveza diario podría provocar aumento de peso. Esto se debería a la cantidad de calorías que se consumen por cada una de las porciones de bebida. Por supuesto, aumentar las cantidades es aumentar el riesgo. Además, continuar con ello, es también continuar con el problemas.

El otro problema principal de normalizar el consumo de cerveza día a día es que podría afectar los patrones de sueño. Esto aplica para cualquier bebida alcohólica, ya que el alcohol disminuye los niveles de melatonina. Un dependiente del alcohol comenzará a confundir los días y las noches, especialmente en los momentos ambiguos.

Así que procura mantener el consumo menos dañino del alcohol.

