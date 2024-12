¿Qué fruta es abundante en vitamina C?

Cuando centramos nuestra atención en los alimentos, especialmente los de origen natural, encontramos numerosos beneficios para la salud de nuestro cuerpo. Las frutas son especialmente recomendadas para asegurar la ingesta de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, flavonoides, terpenos, selenio, compuestos fenólicos y otros fitoquímicos, según la Fundación Española del Corazón.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, las vitaminas son nutrientes esenciales para el funcionamiento celular, así como para el desarrollo y crecimiento normales, los especialistas indican que cada vitamina desempeña una función crucial en el organismo, y su deficiencia puede dar lugar a diversos problemas de salud.

En esta oportunidad, nos centraremos en una fruta originaria del Amazonas que contiene abundante vitamina C y no es la naranja. Lo primero será saber que la vitamina C es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos, además de ser vital para el proceso de curación del cuerpo, de acuerdo con datos del Instituto Mayo Clinic.

La mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina C a través de los alimentos y por lo general se la asocia con la naranja, pero el arazá o guayaba amazónica se ha popularizado por contener más. Esta fruta, además de vitamina C, aporta proteínas, fibra, aminoácidos y vitaminas A y B1, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (Colombia).

La guayaba amazónica forma parte ahora de las frutas que más vitaminas aportan al organismo por lo que se la considera entre los alimentos considerados saludables. Sus nutrientes ayudan a reforzar el sistema inmunitario, además de cuidar al corazón, aportar energía y proteger a las células del daño oxidativo, según un informe difundido por la Biblioteca Electrónica Científica en Línea SciELO (Colombia).

Esta fruta también colabora con problemas relacionados al hígado, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la diabetes. También previene el estreñimiento, por su contenido de fibra, por lo que incluirla en nuestra alimentación puede resultar de gran ayuda para nuestro bienestar general.

NA