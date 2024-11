¿Qué es el "toliamor" y cómo se relaciona con la infidelidad?

El concepto de "toliamor" ha comenzado a ganar popularidad en redes y medios gracias al periodista y columnista estadounidense Dan Savage, creador del concepto. Este término, que mezcla las palabras "tolerar" y "poliamor", describe una forma de infidelidad consentida, en la que uno o ambos miembros de una pareja monógama toleran la infidelidad, aunque no se hable explícitamente de ello . Savage presentó este término en su podcast “Savage Lovecast” para describir aquellas relaciones en las que, aunque hay conocimiento de la infidelidad, las personas optan por hacer "la vista gorda" en lugar de enfrentar el engaño, lo que evita confrontaciones directas.

El “toliamor” plantea una interesante y controvertida variante de las relaciones monógamas, donde el pacto de silencio o el conocido acuerdo "Don't Ask, Don't Tell" (DADT, por sus siglas en inglés) se convierte en una regla implícita de la relación. Savage explicó que el “toliamor” se da cuando alguien sabe que su pareja es infiel, pero decide tolerarlo. Esto puede deberse a distintos factores, como el miedo a romper la relación, la comodidad económica o, incluso, el alivio de no tener que satisfacer las necesidades sexuales del otro. Así, el toliamor se sitúa en un punto intermedio entre la monogamia y la no monogamia consensuada.

Lee: Esta es la cantidad de pan que puedes comer sin engordar

Savage sostiene que, aunque la infidelidad es un tema tabú, este tipo de arreglo no es tan infrecuente como se piensa. En palabras del periodista, “el ‘toliamor’ podría ser una de las formas más comunes de no monogamia”, pues muchas personas prefieren tolerar la infidelidad a fin de evitar el desgaste emocional o financiero que puede generar un divorcio. Sin embargo, Savage también aclara que, aunque el “toliamor” puede funcionar para algunas personas, él prefiere la "no monogamia ética", que se basa en la honestidad y el consentimiento de ambas partes.

En definitiva, el “toliamor” invita a cuestionar los conceptos tradicionales de exclusividad en una relación de pareja y plantea una alternativa en la que la infidelidad, de ser conocida, puede ser tolerada. Este fenómeno representa un reflejo de las relaciones modernas, donde los acuerdos y compromisos pueden evolucionar y adaptarse a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante establecer los límites de cada persona, de forma que estos no sean dañados. Este tipo de cuestionamientos se pueden revisar a través del acompañamiento terapéutico de parejas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB