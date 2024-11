El limón es un cítrico muy popular en los remedios caseros por sus propiedades antisépticas, antioxidantes y su contenido de Vitamina C, pero lo que muchos no saben es que sus hojas en particular, también se utilizan en infusiones porque ofrecen múltiples beneficios para la salud.

Estudios han confirmado las propiedades del té de hojas de limón como fuente de vitaminas y minerales con propiedades desinflamantes, de acuerdo con una investigación del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, de la Universidad Miguel Hernández en España, las hojas de limón contienen vitamina K, magnesio y zinc en altas proporciones.

Desde la Edad Media, las hojas de limón (melissae folium) han sido utilizadas para aliviar la inflamación gastrointestinal, los monjes solían usarlas para hacer licores y vinos para tratar estos problemas, e incluso Carlomagno decretó que en cada convento de Europa se cultivaran limones. En la actualidad, aún existen productos de venta libre en farmacias cuyo componente principal sigue siendo las hojas de limón de las que se extraen aceites esenciales útiles para la desinflamación gastrointestinal.

¿Qué beneficios tiene tomar té de hojas de limón?

Algunos de los beneficios del té de hojas de limón son los siguientes:

Alivia el dolor de estómago, diarrea, empachos y vómitos

Previene y alivia la acidez estomacal y el reflujo

Ayuda a reducir el insomnio y el estrés

Alivia el dolor de cabeza, la jaqueca y algunos tipos de migraña

Fortalece el sistema inmune y ayuda a prevenir cuadros gripales, tos o resfriados

Las hojas de limón contienen vitamina C, magnesio, zinc y otros antioxidantes como flavonoides y ácidos fenólicos

¿Cómo se puede preparar té con hojas de limón?

Al preparar té con las hojas de limón es importante respetar las proporciones. Por cada litro de agua serán necesarias entre 7 u 8 hojas de limón (es indistinto si están secas o frescas).



La preparación es sencilla:

Calentar agua suficiente hasta el momento de ebullición.

Cuando empiece a hervir, agregar las hojas de limón y dejarlas en el fuego durante 5 minutos.

Antes de servir, es necesario colar las hojas de limón.

Endulzar al gusto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

EA