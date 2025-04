No siempre el amor se acaba de manera evidente. A veces, una relación puede continuar no por afecto genuino, sino por conveniencia. Muchas personas permanecen junto a alguien que ya no aman, simplemente porque pueden obtener algo a cambio.

De acuerdo con la página Sumédico, en muchas relaciones, una persona puede entregarse mucho más que la otra. Esto no siempre se nota al principio, pero con el tiempo se vuelve evidente que solo uno de los dos está sosteniendo la conexión. En estos casos, es común que la otra parte no se aleje porque obtiene beneficios emocionales, económicos o sociales.

¿Cuáles son los indicadores psicológicos de una relación por interés?

1. Todo gira en torno a sus necesidades

Tu pareja aparece solo cuando necesita algo, ya sea apoyo emocional, ayuda económica, contactos o favores. Este patrón es conocido como amor condicional transaccional, en el que el interés solo surge cuando hay algo que ganar.

Según un estudio de la Universidad de California, en relaciones desequilibradas, el 78% de las demandas provienen de la parte que más se aprovecha.

2. Te mantiene fuera de su vida pública

Otra señal clara es la clandestinidad emocional, hay una notable diferencia entre cómo te trata en privado y lo que muestra al mundo. Tal vez no publica fotos contigo, evita que conozcas a sus familiares o minimiza el compromiso cuando están con otras personas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Terapia de Pareja, el 63% de las personas que se sintieron usadas emocionalmente fueron “secretos” durante más de seis meses.

3. Solo está disponible cuando le conviene

Este comportamiento se ha denominado síndrome del semáforo. La pareja se “activa” solo cuando tienes algo que ofrecer: tiempo, dinero, intimidad o compañía, pero se aleja en cuanto se satisface.

Un experimento de la Universidad de Stanford reveló que las personas que usan a otras activan zonas cerebrales vinculadas al cálculo y la utilidad, no a la conexión emocional.

4. Te hace sentir en deuda constante

Algunas personas dominan el arte de manipular con sutileza. Transforman pequeñas acciones en grandes sacrificios para que tú sientas que estás en deuda, como exagerar cualquier gesto como si fuera una gran inversión o culparte si no cumples con sus expectativas, por más desproporcionadas que sean.

Si notas varios de estos comportamientos en tu relación, puede ser momento de reflexionar sobre si estás siendo valorado, por lo que eres o solo por lo que das.

