¿Por qué las razas de perros grandes viven menos?

La pérdida de un perro suele ser similar a la pérdida de un ser humano, especialmente cuando se forja un vínculo fuerte entre el dueño y el canino. A pesar de que en muchas ocasiones se brindan los cuidados necesarios para garantizar una excelente calidad de vida a la mascota, es imposible escapar de las leyes de la naturaleza, ya que su fallecimiento es algo que, tarde o temprano, ocurrirá. Sin embargo, existen ciertas razas de perros que tienen una esperanza de vida más corta que otras, y los perros de talla grande pertenecen a este grupo.

¿Por qué los perros de razas grandes viven menos?



De acuerdo con el doctor Jack Silva, coautor del estudio realizado por la Universidad de Adelaida (Australia), que examinó las diferencias en la esperanza de vida de 164 razas caninas, mencionó que, a medida que aumenta el peso corporal de un canino, también lo hacen las tasas de cáncer, enfermedad que es la principal causa de muerte en perros longevos . Silva afirma: “Creemos que la relación entre el tamaño del cuerpo de un perro y su esperanza de vida puede deberse a un retraso evolutivo en las defensas contra el cáncer del cuerpo, que no pueden seguir el ritmo de la rápida y reciente cría selectiva de perros más grandes.”

Dicho de otra manera, los perros de raza grande tienen un sistema inmunitario insuficiente para su tamaño.

Además del tamaño, hay otra razón principal por la que ciertas razas son más propensas a padecer cáncer: la endogamia. Razas de tamaño mediano, como el beagle y el golden retriever, tienen unas tasas de cáncer mucho más altas que otros perros de su tamaño. En una escala global, los bóxer – considerados perros de talla grande, pero no gigante – son la raza con una mayor incidencia de cáncer en comparación con las de su mismo tamaño.

Los perros de raza grande viven menos. UNSPLASH/ E. Yavuz

¿Cuáles son las razas de perro que viven menos?



A pesar de no formar parte del sector de perros de raza grande, el bulldog francés, cuya esperanza de vida ronda los 10 años, tiene una esperanza de vida considerablemente corta. La razón es que esta raza es un caso extremo de braquiocefalia, es decir, su cráneo es más pequeño de lo que debería por su especie. En conclusión, los perros de hocico chato tienen hasta 20 veces más probabilidades de sufrir problemas respiratorios.



El problema, en definitiva, no es que los perros gigantes envejezcan antes, sino que se hacen adultos tan rápido que su sistema inmunitario no puede seguirles el ritmo y, en consecuencia, no se desarrolla como debería hacerlo.

Las razas de perros que viven menos. UNSPLASH/ K. Winegeart

¿Qué perros viven más años?



Los perros de razas cruzadas tienen una esperanza de vida superior, que se incrementa cuanto más distantes sean entre sí sus progenitores.

Los perros que viven más años son de raza cruzada. UNSPLASH/ D. Lezcano

Aunque los perros de razas grandes tienden a vivir menos tiempo debido a factores como su tamaño y la susceptibilidad a enfermedades como el cáncer, es importante recordar que los cuidados adecuados pueden influir significativamente en su calidad de vida.

