¿Por qué a los perros les gusta tanto comer papel de baño?

Pasa seguido. Una pequeña distracción de sus dueños será aprovechada para que el perro se meta algo a la boca. Lo primero que pensamos es que no existe saciedad posible para nuestras mascotas. Que por más que le demos su platito rebozante de croquetas, no hay forma de que deje de buscar alimento. Sin embargo, no necesariamente se trata de eso. Llevarse cosas a la boca, para un perro, es estar en contacto con el mundo que lo rodea.

Si bien sí existe la posibilidad de que el perro esté buscando minerales faltantes en su dieta, como el hierro o el zinc, la verdad es que, si el perro cumple con su alimentación en tiempo y forma, este no debería de ser un problema por el cuál preocuparse.

El otro motivo que puedes explorar es el de la ansiedad y la intención de llamar la atención. Si dejas a tu perro con acceso a papel y lo dejas en casa solo, puede que de regreso te encuentres con apenas restos del papel. Probablemente se aburrió y para calmar su ansiedad decidió recibirte con ese regalo. Si, por otro lado, el hurto del rollo de baño lo hace delante de ti, quizá solo esté intentando que le prestes atención. Pues muchos perros tienen una gran necesidad de atención.

¿Por qué el papel de baño?

A los perros les gustan las texturas secas y blandas en sus hocicos. Es por eso que además del papel, prefieran llevarse a la boca telas y productos que producen ese tipo de sensaciones. Además, recordemos que los perros regulan su temperatura con la lengua y su específica respiración. Por otro lado, la variedad en texturas les permite conocer de mejor forma el mundo, sumado a que las distintas texturas permiten que la mascota pueda acceder a otros tipos de conocimiento.

OB